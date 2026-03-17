박성윤 영도구청장 예비후보, 민주당 부산시당 단수공천 항의 농성 돌입

경선 원칙 무시와 절차 위법성 지적

부산시당 입장 미발표, 공정 경선 요구

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 박성윤 부산 영도구청장 예비후보가 부산시당의 단수공천 결정에 반발하며 항의 농성에 들어갔다.

박 예비후보는 17일 오전 민주당 부산시당에서 "당헌·당규가 정한 경선 원칙이 무시됐다"며 무기한 농성 돌입을 선언했다.

더불어민주당 박성윤 부산 영도구청장 예비후보가 17일 오전 더불어민주당 부산시당 공천관리위원회의 단수공천 결정에 반발하며 항의 농성을 하고 있다.[사진=박성윤 ㅇ예비후보] 2026.03.17

그는 "정체성·기여도·의정활동 능력·도덕성 등 핵심 평가 기준을 배제하고 당선 가능성만으로 단수공천을 결정한 것은 절차상 위법이며 원천 무효"라고 주장했다.

이어 "당헌에는 후보자가 2인 이상일 경우 경선을 원칙으로 하고, 단수공천 시 지역위원장 의견을 청취하도록 규정돼 있다"며 "부산시당 공천심사위원회가 이 절차를 지키지 않았다"고 지적했다.

박 예비후보는 "김대중·노무현·이재명 대통령이 강조한 행동하는 양심과 시민주권의 정신이 당의 근간인데, 이번 공천은 그 가치를 훼손했다"며 "정당정치의 기본인 공정한 경선이 보장될 때까지 농성을 이어가겠다"고 말했다.

민주당 부산시당은 아직 공식 입장을 내지 않은 상태다. 한편 민주당 부산시당 공천관리위원회는 전날 박성윤, 이경민, 신기삼, 김철훈 예비후보 중 김철훈 예비후보를 단수 공천했다.

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