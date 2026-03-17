박성윤 영도구청장 예비후보, 민주당 부산시당 단수공천 항의 농성 돌입

부산시당 입장 미발표, 공정 경선 요구
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 박성윤 부산 영도구청장 예비후보가 부산시당의 단수공천 결정에 반발하며 항의 농성에 들어갔다.
박 예비후보는 17일 오전 민주당 부산시당에서 "당헌·당규가 정한 경선 원칙이 무시됐다"며 무기한 농성 돌입을 선언했다.
그는 "정체성·기여도·의정활동 능력·도덕성 등 핵심 평가 기준을 배제하고 당선 가능성만으로 단수공천을 결정한 것은 절차상 위법이며 원천 무효"라고 주장했다.
이어 "당헌에는 후보자가 2인 이상일 경우 경선을 원칙으로 하고, 단수공천 시 지역위원장 의견을 청취하도록 규정돼 있다"며 "부산시당 공천심사위원회가 이 절차를 지키지 않았다"고 지적했다.
박 예비후보는 "김대중·노무현·이재명 대통령이 강조한 행동하는 양심과 시민주권의 정신이 당의 근간인데, 이번 공천은 그 가치를 훼손했다"며 "정당정치의 기본인 공정한 경선이 보장될 때까지 농성을 이어가겠다"고 말했다.
민주당 부산시당은 아직 공식 입장을 내지 않은 상태다. 한편 민주당 부산시당 공천관리위원회는 전날 박성윤, 이경민, 신기삼, 김철훈 예비후보 중 김철훈 예비후보를 단수 공천했다.
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