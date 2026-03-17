민주당 경남도당, 통영·거제시장 단수 공천…'원팀 체제' 공식화

강석주 전 통영시장·변광용 거제시장

김경수 "KTX·관광산업으로 경제 부흥"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 경남도당이 통영·거제시장 후보를 단수 공천하며 경남 지방선거 승리를 위한 원팀 구도를 완성했다.

민주당 경남도당 공직후보자추천관리위원회는 17일 오전 통영시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "통영시장 후보에 강석주 전 시장, 거제시장 후보에 변광용 현 시장을 단수 공천했다"고 밝혔다.

더불어민주당 경남도당 공직후보자추천관리위원회가 17일 통영시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 경남 기초단체장 단수 공천 발표한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=더불어민주당 경남도당] 2026.03.17

이날 회견에는 김경수 경남도지사 후보를 비롯해 조재욱 공관위원장, 강석주 후보, 배윤주 통영시의원 등이 참석해 6·1 지방선거 승리를 위한 '민주당 원팀 체제'를 공식 선언했다.

조재욱 위원장은 "공관위는 공정성과 경쟁력, 승리 가능성을 중심으로 심도 있는 논의를 진행했다"며 "김경수 도지사 후보를 중심으로 도지사부터 기초단체장까지 일원적 승리 체제를 구축하기 위해 전략적으로 단수 공천을 결정했다"고 말했다.

통영시장 경선에 참여했던 배윤주 의원이 경선 중단과 함께 강석주 후보 지지를 선언하며 원팀 기조를 강화했다. 배 의원은 "개인 도전보다 민주당의 승리가 우선이라고 판단했다"며 "시민과 당원께서도 끝까지 민주당과 함께해 주시길 바란다"고 말했다.

강석주 후보는 "경선을 멈추고 지지를 보내준 배윤주 의원께 감사드린다"며 "지난 12년간 통영에 뿌려온 민주당의 씨앗이 결실을 맺을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 이어 "이번 선거는 통영과 경남, 그리고 대한민국의 미래를 결정할 선거"라며 "배 의원과 함께 반드시 승리하겠다"고 강조했다.

김경수 후보는 이번 회견을 예비후보 등록 이후 가진 첫 공식 일정으로 삼았다. 그는 "경남의 50년 숙원사업인 서부경남 KTX가 착공했다"며 "조기 완공을 통해 통영을 '서울 2시간 시대'로 연결하고 남해안 관광벨트를 중심으로 지역 경제를 다시 일으키겠다"고 말했다.

또 "통영·거제·남해를 잇는 남해안 관광산업을 활성화해 세계적 관광지로 발전시키겠다"며 "강석주, 변광용 후보와 함께 하나의 팀으로 경남의 미래를 만들겠다"고 약속했다.

회견을 마친 김경수 후보와 강석주 후보, 배윤주 의원 등은 통영 중앙시장을 방문해 상인과 시민들과 만나며 민생 현장 행보를 이어갔다.

민주당 경남도당은 "이번 기자회견은 경선 이후 당내 결속과 원팀 체제를 대외적으로 공식화한 자리"라며 "경남 재도약과 지방선거 승리를 위한 첫걸음이 될 것"이라고 전했다.

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