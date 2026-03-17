남원시, 하천계곡 불법시설 집중 정비 추진

하천 불법점용 시설 단속 강화 무관용 원칙 적용

집중호우 대비 공공기능 회복 수질오염·불법행위 점검



[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 하천 공공 기능 회복과 집중호우 대비를 위해 하천 내 불법 점용시설 근절을 위한 정비에 나섰다.

시는 하천·계곡 내 불법 점용시설에 대한 점검과 단속을 강화하고 무관용 원칙을 적용한다고 17일 밝혔다.

하천·계곡 내 불법 점용시설 단속 강화[사진=남원시] 2026.03.17 lbs0964@newspim.com

이번 조치는 하천구역 내 불법 시설 재조사 지시에 따른 것으로, 관행적으로 이어진 불법 행위를 근절하는 데 목적이 있다.

시는 부시장을 단장으로 관계 부서와 유관기관이 참여하는 전담 TF를 구성하고 3월 한 달간 1차 전수조사를 진행 중이다. 필요 시 경찰과 합동 점검도 추진한다.

점검 대상은 과실수 식재, 농작물 경작, 평상·그늘막 등 하천 흐름을 방해하는 불법 시설물과 수질오염, 불법 산지전용 등이다.

시는 6월 1일부터 19일까지 2차 조사도 실시하며, 적발 시 자진 철거를 유도하고 미이행 시 변상금 부과와 고발, 행정대집행 등 강력 조치를 취할 방침이다.

남원시 관계자는 "안전한 하천 이용 환경 조성을 위해 시민 협조가 필요하다"고 말했다.

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