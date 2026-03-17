경기도교육청, 25개 교육지원청 교육장 정책협의회 개최

임태희 교육감 "기본학력 향상·특수교육의 사각지대 해소를 위한 맞춤형 교육 필요"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 도내 25개 교육지원청 교육장을 대상으로 정책협의회를 개최했다고 17일 밝혔다.

'교육 본질 회복'을 위해 도교육청과 교육지원청 간의 협력 방안을 논의했다. [사진= 경기도교육청]

도교육청에 따르면 이번 협의회는 '교육 본질 회복'을 위해 도교육청과 교육지원청 간의 협력 방안을 논의하고 교육 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위한 자리였다.

▲기본학력 향상 방안 ▲고등학교 학생 배정의 효율적 운영 방안 등이 논의됐다. [사진= 경기도교육청]

협의회에는 임태희 교육감과 교육청 관계자들이 참석했으며, 주요 안건으로는 ▲기본학력 향상 방안 ▲고등학교 학생 배정의 효율적 운영 방안 등이 논의됐다. 특히 학생 배정 문제에 있어 학교의 교육력을 높이기 위한 맞춤형 장학과 정원 현황 분석 지원 방안도 함께 모색됐다.

임태희 교육감은 현장을 보며 기본학력 향상과 하이러닝 고도화, 과밀학급 해소, 특수교육의 사각지대 해소를 위한 맞춤형 교육 필요성을 느꼈다고 전했다. 또한, 고등학교 정원 책정과 배정 방식은 교육지원청의 유연한 운영이 필요하다고 덧붙였다.

임태희 교육감은 "경기도의 학생들을 위해 정책에는 현장의 의견이 반영돼야한다." 고 당부했다. [사진= 경기도교육청]

그는 마지막으로 "경기도의 학생들을 위해 정책에는 현장의 의견이 반영되어야 하며, 함께 힘을 모아 맞춤형 정책을 만들어 나가기를 희망한다"고 당부했다. 도교육청은 앞으로도 매월 정책협의회를 개최해 교육 현장과 정책 간의 소통 체계를 강화할 예정이다.

beignn@newspim.com