김해시, 중대재해 예방 컨설팅 지원사업 추진

5인 이상 300인 미만 사업장 대상

경영자 리더십 등 7대 요소 중점

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 중소사업장 대상 2026년 중대재해 예방 컨설팅 지원사업을 추진한다고 17일 밝혔다.

이번 사업은 안전관리 여건이 취약한 중소사업장의 안전보건관리 체계 구축을 돕기 위해 마련됐다. 산업재해 예방과 자율 안전관리 역량 강화를 목표로 한다.

경남 김해시가 안전한 일터 조성을 위해 '2026년 중대재해 예방 컨설팅 지원사업'을 추진한다.[사진=김해시] 2026.03.17

지원 대상은 종사자 5인 이상 300인 미만 사업장이며 5인 이상 50인 미만 사업장을 우선한다. 시는 도비와 시비 각 50%로 총 3900만원을 투입해 13개 사업장에 컨설팅을 제공한다.

컨설팅은 고용노동부 지정 안전관리전문기관·보건관리전문기관·안전보건진단기관 등 민간 전문기관이 사업장 맞춤형으로 진행한다.

특히 경영자 리더십·근로자 참여·위험요인 파악·위험요인 제거 및 통제·비상조치·도급관리·전사적 안전보건 평가 및 개선 등 7대 요소를 중점 지원한다.

안전관리계획서·위험성평가서·비상조치계획 등 실무 서류 작성도 돕는다. 시는 지난 16일부터 10일간 사업공고로 참여 사업장을 모집하고 연말까지 컨설팅을 마무리한다.

시 관계자는 "중소사업장은 안전관리 인력과 경험이 부족해 산업재해에 취약하다"며 "전문기관 컨설팅으로 안전보건관리 체계를 구축해 중대재해 예방에 힘쓰겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com