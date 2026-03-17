부산시, 지역특화 일자리 창출 본격 추진…20여명 신규 고용

관광·제조업 중심 맞춤형 지원

기업 성장과 인재 정착 지원



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 지역 산업 경쟁력 강화와 양질의 일자리 확대를 위한 '2026년 지역특화 일자리창출 사업'을 본격 추진한다고 17일 밝혔다.

시는 올해 국·시비 50억 원을 투입해 관광·마이스와 제조업 등 핵심 산업에서 기업 성장과 고용이 선순환하는 일자리 모델을 구축할 계획이다. 10개 세부 사업을 통해 820여 명의 신규 고용을 창출한다.

부산시가 지역 산업의 경쟁력을 높이고 양질의 일자리를 확대하기 위해 2026년 지역특화 일자리창출 사업을 본격 추진한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 사업은 중앙정부 중심으로 운영되던 '지역산업맞춤형 일자리 지원 사업'의 일부를 지방자치단체가 직접 기획·추진할 수 있게 된 첫 사례로, 지역 산업 특성과 현장 수요를 반영할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

관광·마이스 산업 분야에서는 청년 인력 유입과 기업 근로환경 개선을 통해 경쟁력 강화에 나선다. '부산 관광·마이스업 청년 유입 및 정착 지원 사업'을 통해 취업 청년에게 1인당 300만 원의 정착금과 멘토링 프로그램을 제공한다. '3UP 프로젝트'와 '그로우업(Grow-Up) 지원 사업'을 통해 재직자 복지 향상, 기업 역량 강화, 신규 콘텐츠 개발 등을 지원한다.

제조업 분야에서는 숙련 인력의 고용안정과 산업 전환을 뒷받침한다. '기계·부품·철강산업 숙련기술자 고용안정 지원 사업'에서는 기업에 750만 원, 근로자에 100만 원의 인센티브를 제공한다.

'뿌리·철강산업 좋은 일터 조성 사업'과 '조선기자재산업 일터환경 혁신사업'은 신규 채용 인력 1인당 최대 3,000만 원을 지원해 작업환경 개선과 고용 확대를 함께 추진한다.

제조 유망기업의 판로개척, 공정 혁신, 기술개발을 지원하는 다각적 프로그램도 진행한다. 신규 채용과 연계해 1인당 1,000만 원 규모의 지원이 이뤄진다.

시는 산업 현장의 인력 수요에 맞춘 맞춤형 고용서비스도 강화한다. 관광·마이스 및 기계·부품 등 주력 업종 전반에 특화된 직무교육과 인력 매칭을 통해 기업과 구직자 간 일자리 미스매치를 줄일 계획이다.

참여 기업과 구직자는 이날①부터 수행기관 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

박형준 시장은 "지역 산업 경쟁력 강화와 일자리 창출은 부산의 지속 성장을 이끄는 핵심 과제"라며 "기업 성장과 고용이 선순환하는 산업 생태계를 조성해 지역 인재가 부산에 정착하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com