젤렌스키… "중동에 드론 방어 역량 제공할테니 자금·기술 달라"

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 15일(현지 시간) 이란의 무차별 공격을 받고 있는 중동 지역 국가들을 돕는 대가로 자금과 기술을 제공해 달라고 요청했다.

러시아와 전쟁을 치르면서 드론을 활용한 공격·방어 역량을 축적한 우크라이나가 이를 지렛대로 삼아 부족한 군사비 등을 확보하려는 모습이다.

볼로디미르 젤렌스키 대통령이 지난해 8월 24일(현지시간) 키이우에서 마크 카니 캐나다 총리와의 회담을 기다리고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

젤렌스키 대통령은 이날 기자들과 만나 "전문가 평가 및 드론 방어 시스템 운용 시연을 위해 세 팀을 중동에 파견했다"고 밝혔다.

로이터 통신은 "젤렌스키 대통령은 최근 카타르와 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 요르단의 미군 기지에 전문가 팀을 파견했다고 공개했다"고 말했다.

젤렌스키 대통령은 "걸프 국가들과 근본적이고 장기적인 드론 거래 계약을 협상할 수 있으며 우리가 그들 국가를 돕는 대가로 무엇을 얻게 될지는 아직 논의가 필요하다"며 "현재 우리는 기술과 자금 모두 중요하다"고 말했다.

그는 또 미국뿐 아니라 유럽과 중동, 아프리카의 여러 국가들이 드론 공격에 대응하는 방법에 대해 우크라이나에 도움을 요청했다고 말했다.

젤렌스키 대통령은 이란 전쟁의 발발과 격화로 그 동안 미국 주도로 진행된 우크라이나 전쟁의 종전 협상이 지연되거나 무산되는 것을 원치 않는다고 했다.

그는 "우리는 미국이 중동 문제 때문에 우크라이나 문제에서 손을 떼는 것을 절대 원하지 않는다"고 했다. 그러면서 미국이 다음 주에 미국에서 회담을 갖자고 제안했지만 러시아가 이를 원치 않았다고 공개했다. 그는 "러시아 측이 회담 장소를 바꾸거나 아니면 미국에서의 회담 개최에 동의해야 한다"고 말했다.

한편 이란은 우크라이나가 중동 국가에 요격 드론이나 그 시스템을 제공하면 이란의 공격 목표가 된다고 주장했다.

에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보·외교정책위원회 위원장은 지난 14일 소셜미디어에 "실패한 국가인 우크라이나가 이스라엘 정권에 드론 지원을 제공함으로써 사실상 이 전쟁에 개입하게 됐다"며 "유엔 헌장 제51조에 따라 그(우크라이나) 영토 전체가 이란의 합법적 표적이 됐다"고 했다.

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