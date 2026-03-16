누에라, '엠카 PICK' 1위…中 도우인 차트 석권

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 누에라(NouerA)가 컴백 상승세를 탔다.

누에라는 지난 13일부터 16일까지 진행된 Mnet '엠카운트다운' 위클리 투표 '엠카 픽(PICK)'에서 1위를 차지하며 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보이그룹 누에라의 타이틀곡 '팝 잇 라이크' 무대 현장. [사진=누아엔터테인먼트] 2026.03.09 alice09@newspim.com

'엠카 PICK'은 '엠카운트다운' 방송과 함께 진행되는 주간 투표로, 글로벌 팬들의 참여를 통해 가장 많은 지지를 받은 아티스트를 선정하는 코너다.

누에라는 이번 투표에서 높은 득표를 기록하며 팬덤의 탄탄한 응원과 화력을 다시 한번 보여줬다.

해외 반응도 심상치 않다. 누에라는 중국 대표 숏폼 플랫폼 도우인에서도 의미 있는 성과를 기록했다.

타이틀곡 '팝 잇 라이크(POP IT LIKE)' 챌린지는 도우인 챌린지 차트 1위에 올랐으며, 엔터테인먼트 차트 6위, 메인 차트 31위에 이름을 올렸다. 특히 세 개의 주요 차트에 모두 진입하며 글로벌 관심을 입증했다.

누에라는 지난 9일 세 번째 미니앨범 '팝 잇

라이크'를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 돌입했다.

동명 타이틀곡은 라이트한 힙합 기반의 경쾌한 리듬이 특징인 곡으로, 이전 앨범의 시크한 이미지에서 벗어나 보다 자유롭고 에너지 넘치는 스트리트 감성을 담아냈다.

특히 이번 앨범은 엑소 레이가 총괄 프로듀서로 참여해 음악적 완성도를 높였으며, 유명 댄스 크루 위댐보이즈가 안무를 맡아 퍼포먼스 역시 큰 화제를 모으고 있다.

누에라는 '팝 잇 라이크' 활동을 통해 다양한 음악 방송 무대와 콘텐츠로 팬들과 활발히 소통을 이어갈 예정이다.

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