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채비, 자체 전류 제어 기술로 300kW 충전 구현

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테슬라 차량 식별·전류 제어 기술 자체 개발…초급속 충전 불편 해소
NACS 커넥터 장착·PnC 서비스까지, 테슬라 맞춤 충전 환경 완성

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 국내 전기차 급속 충전 인프라 운영 사업자(CPO) 1위 기업 채비(CHAEVI, 대표 최영훈, 대영채비)가 테슬라 이용자를 위한 충전 편의성 강화에 본격 나섰다. 차량 인식 기술 기반 전류 제어 시스템 도입을 비롯해 북미충전표준(NACS) 커넥터 충전기, PnC 서비스 '바로채비'까지, 테슬라 이용자가 채비 충전기를 가장 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 구축했다.

테슬라는 국내 시장에서 가파른 성장세를 보이며 수입 전기차 시장의 판도를 바꾸고 있다. 지난해 국내 판매량은 5만9916대로 전년(2만8750대) 대비 101.4% 증가하며 수입 전기차 1위에 올랐다. 이 같은 시장 변화에 선제적으로 대응하기 위해 채비는 테슬라의 기술적 특성을 고려한 충전 시스템 고도화와 맞춤형 서비스 확대에 착수했다.

그동안 테슬라는 타사 급속 충전기 이용 시 DC콤보(CCS1) 어댑터를 별도로 사용해야 했으며, 어댑터의 전류 허용 한계인 약 300A 수준에 맞춰 300kW를 초과하는 고출력 충전기 이용에 제약이 있었다. 이에 채비는 국내 최대 충전 인프라 운영 데이터를 기반으로 테슬라 차량을 식별하고 충전 출력을 안전하게 제어하는 기술을 자체 개발했다. 채비 급속 네트워크에서는 CCS1 어댑터를 사용하더라도 300kW를 초과하는 초급속 충전기를 원활하게 이용할 수 있다.

NACS 커넥터가 장착돼 테슬라 차량도 편리하게 충전 가능한 채비 3세대 급속 충전기 '슈퍼소닉(SuperSonic)' [사진=채비]

테슬라 이용자를 위한 안심충전서비스도 선보인다. 채비가 운영하는 공용 충전기에서 충전 중 차량에 문제가 발생할 경우, 우선적으로 수리비를 지원하고 이후 제조사와 협력해 원인 규명 및 최종 보상 절차를 진행한다. 채비 회원 계정으로 충전 서비스를 이용한 고객에게 제공되며, 사고 발생 시 현장을 보존한 뒤 즉시 고객센터에 연락하면 보다 신속한 처리가 가능하다.

하드웨어와 서비스 측면에서도 테슬라 친화적인 충전 환경을 강화하고 있다. 최근 출시된 3세대 급속 충전기 '슈퍼소닉(SuperSonic)'에는 NACS 커넥터가 기본 장착돼 어댑터 없이 바로 사용할 수 있으며, 케이블 길이를 3m로 줄이고 버튼 하나로 충전구가 열리는 방식을 적용해 사용 편의성을 높였다. 3세대 급속 충전기는 한국도로공사의 '고속도로 휴게소 전기차 충전 인프라 구축사업'의 일환으로 올해 상반기 전국 27개소 고속도로 휴게소에 설치될 계획이다.

이와 함께 채비는 오는 4월부터 약 40만명의 회원을 보유한 네이버 테슬라 커뮤니티 TKC카페와 협업해 전용 게시판을 운영할 예정이다. 신규 서비스와 프로모션 정보를 카페 회원에게 공유하고, 복합충전문화공간 '채비스테이' 초청 행사도 진행하는 등 테슬라 이용자와의 접점을 지속적으로 넓혀 나간다.

최영훈 대표는 "이번 기술 고도화를 통해 테슬라 이용 고객도 채비의 초급속 충전 인프라를 보다 폭넓게 활용할 수 있는 기반을 마련했다"며 "특정 차종이나 규격에 한정되지 않는 유연한 기술 경쟁력과 사용자 중심의 서비스 혁신을 바탕으로, 누구나 안심하고 선택할 수 있는 충전 네트워크를 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

한편, 채비는 전기차 충전 인프라 운영 사업자 최초로 코스닥 상장을 추진하고 있다. 한국거래소 예비심사 승인을 받은 뒤 지난 4일 증권신고서를 제출했으며, 총 1000만주를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 1만2300원~1만5300원으로 공모 규모는 약 1230억~1530억원이다. 기관 수요예측은 3월 23~27일, 일반 청약은 4월 1~2일 진행될 예정이다.

y2kid@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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