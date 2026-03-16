남해군, 10억 이상 공사 발주 부서 방문해 민관 합동 간담회

지역업체 참여 확대·하도급 개선 논의

지역경제 활성화 지원방안 마련 예정

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 건설경기 침체로 어려움을 겪는 지역업체 애로 청취와 참여 확대를 위해 읍면 및 10억 원 이상 공공공사 발주부서를 찾아가는 민관 합동 간담회를 개최한다고 16일 밝혔다.

경남 남해군이 지역건설산업 활성화를 위해 찾아가는 민·관 합동 간담회를 개최한다. 사진은 경남 남해군청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.03.16

이번 간담회는 최근 공사 수주 감소 등으로 지역건설업체가 겪는 애로를 듣고 지역업체 참여 확대 방안을 마련하기 위해 추진된다.

군 관계자와 지역 건설협회, 업체 관계자가 참여해 지역업체 참여 확대, 지역자재·장비 사용 확대, 공정한 하도급 문화 정착 등 건설산업 활성화를 위한 의견을 나눈다.

군은 10억 원 이상 공사 발주 부서와 읍면을 직접 방문해 현장 목소리를 듣고 실질적 지원 대책을 논의한다. 간담회를 통해 하도급 참여 확대, 지역장비·자재 사용 권장, 현장 애로 해결 등 협력체계를 강화할 방침이다.

군 관계자는 "지역건설산업은 지역경제와 일자리 창출에 핵심 역할을 한다"며 "현장 의견을 수렴해 실효성 있는 지원방안을 마련하고 지역업체 공사 참여를 지속 확대하겠다"고 밝혔다.

군은 지역업체 수주 확대, 지역자재 사용 권장, 불법하도급 근절 등 다양한 정책으로 건설산업 활성화를 추진 중이다.

m25322532@newspim.com