한일 신산업 무역회의 개최…공급망·스타트업 협력 논의

에너지·관광·에이지테크 등 협력 확대 모색

논의 내용, 5월 한일경제인회의 안건 상정

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국무역협회가 일본 경제계와 신산업 협력 방안을 논의하는 민간 협력 회의를 열었다. 공급망과 에너지, 스타트업 등 미래 산업 협력을 확대하자는 제안이 이어졌다.

한국무역협회는 16일 일본 도쿄 경단련회관에서 한일경제협회·일한경제협회·일한산업기술협력재단과 함께 '제26회 한일 신산업 무역회의'를 개최했다.

지난 1999년 출범한 한일 신산업 무역회의는 양국 경제계가 산업·경제 분야 공동 과제를 점검하고 협력 방안을 모색하는 민간 협력 플랫폼이다. 올해 회의는 '한·일이 함께 나아가는 NEXT STEP'을 주제로 열렸으며 정부와 기업, 기관, 학계 관계자 등 80여 명이 참석했다.

16일 일본 도쿄 경단련회관에서 열린 '제26회 한일 신산업 무역회의'에서 주요 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 우치다 토시아키 일한경제협회 전무이사, 이와다레 요시히코 오비린대학 교수, 아소 유타카 아소시멘트(주) 회장, 이인호 한국무역협회 부회장, 이수철 (주)GH홀딩스 회장, 서석숭 한일경제협회 부회장 [사진=무역협회]

한국 측 의장인 이인호 무역협회 부회장은 개회사에서 "한일 경제협력은 중요한 전환점에 서 있다"며 "환태평양경제동반자협정(CPTPP)과 한일 자유무역협정(FTA)으로 미래 통상 질서를 함께 설계하고 그 성과를 성장과 안정으로 연결해야 의미가 있다"고 말했다.

이어 "에너지와 공급망, 연결 인프라 등 국민 일상과 맞닿은 분야에서 협력이 축적될 때 한일 협력이 입체적 구조로 발전할 수 있다"고 강조했다.

일본 측 의장인 아소 유타카 아소시멘트 회장은 "지정학적 불안이 고조되는 상황에서 한일 양국은 에너지와 공급망 분야에서 공통 과제에 직면해 있다"며 "안정적 한일 관계를 기반으로 새로운 협력 가능성을 발굴하고 실질 행동으로 옮길 시점"이라고 말했다.

이어진 세션에서는 공급망·에너지, 스타트업, 관광·인적교류, 에이지테크 분야 협력 방안이 논의됐다. 가노 이사오 일본국제교류센터 이사장은 공급망과 에너지, 인구 감소 문제 해결을 위한 전략적 협력 필요성을 제시했다. 권순박 SBJ은행 대표는 기술 패권 경쟁 속에서 스타트업이 미래 경쟁력의 핵심 축이라며 한국의 디지털 역량과 일본 제조 기반을 결합한 협력 방안을 소개했다.

이나미네 나츠키 오키나와현 서울사무소 소장은 코로나 이후 한일 관광 교류가 빠르게 회복된 사례를 공유하며 인적 왕래 확대가 경제협력 기반이 될 수 있다고 말했다. 김영선 경희대 교수는 에이지테크와 인공지능 등 첨단 기술을 활용해 초고령 사회 문제를 산업 혁신 기회로 전환해야 한다고 제안했다.

이번 회의에서 논의된 내용은 오는 5월 도쿄에서 열리는 '제58회 한일경제인회의' 안건으로 상정된다. 무역협회는 이를 계기로 한일 협력을 민생과 신산업 전반으로 확대하고 CPTPP와 한일 FTA 협의의 동력으로 발전시킬 계획이다.

syu@newspim.com