무협-GSMA, 스타트업 플랫폼 협력 맞손

MWC 4YFN'서 한국관 운영

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한국무역협회는 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 이동통신 전시회인 '모바일 월드 콩그레스(MWC) 2026'에서 세계이동통신사업자연합회(GSMA)와 스타트업 플랫폼의 상호 협력 및 공동 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 각각 주최하는 혁신 스타트업 전시․콘퍼런스인 '넥스트라이즈(NextRise)'와 '4YFN(4 Years From Now)' 간의 전략적 파트너십을 구축하고, 중장기적 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 무역협회는 2019년부터 산업은행과 공동으로 아시아 최대 규모의 스타트업 행사인 넥스트라이즈를 개최해 왔으며, MWC 주최사인 GSMA는 2014년부터 스타트업 전용 행사인 4YFN을 운영 중이다.

4일 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아(Fira Gran Via) 전시장에서 이인호 한국무역협회(KITA) 상근부회장(왼쪽)과 존 호프만 세계이동통신사업자연합회(GSMA) 대표가 넥스트라이즈와 4YFN 간의 상호 협력 및 공동 사업 추진을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국무역협회]

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲넥스트라이즈-4YFN 간 공동 콘퍼런스 추진 ▲스타트업·투자자 교류 프로그램 신설 ▲오픈이노베이션 밋업 공동 개최 등 구체적인 협력 과제를 단계적으로 확대할 방침이다. 특히 양 기관이 보유한 글로벌 네트워크를 활용해 한국과 유럽 스타트업의 상호 진출을 돕는 보완적 협력 체계를 구축할 방침이다.

이인호 한국무역협회 상근부회장은 "이번 파트너십은 한국과 유럽을 잇는 혁신 생태계의 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"라며 "아시아 대표 스타트업 행사로 자리매김한 넥스트라이즈가 GSMA와의 협력을 통해 글로벌 스타트업 플랫폼으로 도약해 우리 스타트업의 해외 진출을 실질적으로 견인할 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.

4일 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아(Fira Gran Via) 전시장에서 이인호 한국무역협회(KITA) 상근부회장(왼쪽에서 두번째)과 존 호프만 세계이동통신사업자연합회(GSMA) 대표(왼쪽에서 세번째)가 넥스트라이즈와 4YFN 간의 상호 협력 및 공동 사업 추진을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국무역협회]

한편, 무역협회는 이번 MWC 4YFN 기간 중 국내 유망 스타트업 20개 사로 구성된 한국관을 운영하며 피칭, 밋업 등 다양한 투자 유치 및 네트워킹 프로그램을 진행했다.

kji01@newspim.com