창원시, 지역 의료기관과 의료·요양 통합돌봄 구축

퇴원 환자 맞춤 돌봄 서비스 제공

27일 전면 시행 위한 준비 가속

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지역 의료기관과 손잡고 의료·요양 통합돌봄체계 구축에 나섰다. 시는 16일 시정회의실에서 지역 의료기관과 함께 통합돌봄사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

장금용 경남 창원시장 권한대행(오른쪽 네 번째)이 16일 시정회의실에서 지역 의료기관과 함께 체결한 의료·요양 통합돌봄사업 추진을 위한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=창원시] 2026.03.16

이번 협약은 골절이나 낙상 등으로 치료 후 퇴원하는 환자들이 가정이나 지역사회로 복귀할 때 적절한 의료·돌봄서비스를 연계하기 위해 마련됐다. 시는 의료와 요양의 경계를 넘는 지원체계 구축을 목표로 삼고 있다.

협약에는 창원국립경상대학교병원을 비롯한 지역 의료기관 13곳과 함께 방문진료·복약지도를 맡을 창원시 한의사회, 창원시 약사회가 참여했다.

협약에 따라 참여 의료기관은 통합돌봄이 필요한 퇴원(예정) 환자를 발굴해 창원시에 연계하고 시는 대상자별 맞춤 지원계획을 수립해 돌봄서비스를 제공한다. 한의사회와 약사회는 방문진료와 방문복약지도를 통해 지속적인 건강관리를 지원하게 된다.

장금용 시장 권한대행은 "의료·요양 통합돌봄은 의료기관과 지역사회가 함께 협력할 때 성공할 수 있다"며 "지역 의료기관과 협력체계를 강화해 촘촘한 돌봄망을 구축하겠다"고 말했다.

시는 오는 27일 통합돌봄사업 전면 시행을 앞두고 대상자 발굴, 협력 네트워크 구축, 서비스 연계 강화 등 준비에 속도를 내고 있다.

news2349@newspim.com