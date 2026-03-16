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[오스카상] K무비 사라진 아카데미, '케데헌'으로 체면 지켰다

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 올해 오스카 시상식에 한국 영화가 사라지며 짙은 아쉬움을 남겼다. 다행히 K컬처를 기반으로 한 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 2관왕에 오르며 K콘텐츠의 체면 치레를 했다.

16일(한국시간) 미국 LA 돌비극장에서는 제 98회 미국 아카데미 시상식(오스카)이 열렸다. 앞서 '케데헌'이 장편 애니메이션, 주제가 부문에 정식 후보로 이름을 올리며 기대를 한 몸에 받았고, 이날 두 부문 모두 수상에 성공하며 2관왕에 올랐다.

하지만 국제장편영화 부문에 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'가 최종 후보 입성이 불발되면서 한국 영화계는 올해 오스카 무대를 멀리서 지켜봐야 했다. 앞서 '어쩔수가없다'는 골든글로브 시상식에서도 작품상을 비롯해 외국어영화상과 이병헌의 뮤지컬·코미디 부문 남우주연상까지 총 3개 부문에 노미네이트됐으나 무관에 그치며 아쉬움을 남겼다. 

[부산=뉴스핌] 최지환 기자 = 박찬욱 감독이 17일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제30회 부산국제영화제(BIFF) 개막작 '어쩔수가없다' 기자회견에서 발언하고 있다. 2025.09.17 choipix16@newspim.com

'어쩔수가없다'의 최종 오스카 후보 지명 제외와 관련해 외신은 무시와 냉대를 뜻하는 '스넙'(Snubs)이라고 분석하기도 했다. 데드라인은 "박찬욱 감독이 연출한 이 어두운 코미디는 다분히 오스카상을 노린 작품으로 보였지만, 안타깝게도 아카데미는 다시 한번 그의 작품을 국제영화상 후보 명단에서 제외했다"고 지적했다.

불행 중 다행으로 한국 문화는 '케이팝 데몬 헌터스'를 통해 오스카 무대를 빛냈다. 이날 '케데헌'의 극 중 헌트릭스의 노래를 작곡, 가창한 이재를 비롯해, 오드리 누나, 레이 아미가 직접 무대에 올라 '골든'을 열창했다. 뜨거운 무대 이후 '골든'은 최우수 주제가상 수상에도 성공하며 이날의 주인공이 됐다.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 '케이팝 데몬 헌터스'의 이재가 최우수 주제가상을 수상한 뒤 감격스러워하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com

특히 이번 오스카에서는 '케데헌'의 무대와 함께 애니메이션의 오프닝에 나왔던 한국의 무속사와 무당이 부르는 듯한 전통 소리를 무대에서 직접 구현하며 전 세계 영화 관객들에게 K컬처의 에너지를 각인시켰다. 갓을 쓴 저승사자 같은 코스튬의 댄서들과 한복을 입고 전통무용을 추는 무용수도 함께 무대에 오르기도 했다.

'골든' 무대에서 또 눈에 띈 점은 객석을 채운 시상식 참석자들이 응원봉을 든 채 K팝 스타일로 '골든'을 응원하는 진풍경이 펼쳐졌다는 점이다. 배우 엠마 스톤, 테야나 테일러, 세계적인 거장 스티븐 스필버그가 응원봉을 흔드는 장면이 포착되는가 하면, 레오나르도 디카프리오도 한 손에 응원봉을 들고 박수를 치는 등 무대를 즐겼다. 영화 '원 배틀 애프터 어나더'에 출연한 배우 체이스 인피니티는 응원봉을 들고 객석에서 셀카를 찍기도 했다. 체이스 인피니티는 평소 K팝의 열렬한 팬으로도 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 오스카 시상식, '케이팝 데몬 헌터스' 골든 공연 모습 [사진=로이터] 2026.03.16 taeyi427@newspim.com

이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미(Dear Me)', '씨너스:죄인들'의 '아이 라이드 투 유(I Lied To You)', '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이(Sweet Dreams Of Joy)', '기차의 꿈'의 '트레인 드림스(Train Dreams)' 등과 경합했다.

작곡가이자 가수인 이재는 '골든'의 수상 이후 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다.

'골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com

주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 소감으로 전했다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다.

이날 아카데미 시상식에서는 총 24개 부문에서 최고의 영화를 뽑아 시상했으며, 대상 격인 작품상과 감독상은 '원 배틀 애프터 어나더'의 폴 토마스 앤더슨 감독이 차지, 남우조연상 숀 펜, 각색상, 편집상, 캐스팅상까지 총 6관왕에 올랐다. 당초 16개 부문 후보에 진출하며 최다 수상 기대감을 높였던 '씨너스: 죄인들'은 남우주연상 마이클 B.조던, 각본상, 촬영상, 음악상까지 4관왕을 차지하는데 그쳤다.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 제 98회 미국 아카데미 시상식 레드 카펫에 참석한 배우 안효섭. '케이팝 데몬 헌터스' 속 캐릭터 진우의 목소리 연기를 담당했다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com

이밖에 여우주연상은 '햄넷'의 제시 버클리, 여우조연상은 '웨폰'의 에이미 메디건이 수상했으며, '프랑켄슈타인'이 미술상, 의상상, 분장상까지 3관왕에 올랐다. '어쩔수가없다'가 후보 입성에 실패했던 국제장편영화상은 노르웨이의 '센티멘탈 밸류'에게 트로피가 돌아갔다.  

jyyang@newspim.com

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