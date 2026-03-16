[내일날씨] 전국 흐림...미세먼지 '나쁨'

아침 최저 -4~8도 · 낮 최고 12~18도

전국 미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 화요일인 17일은 전국이 흐린 가운데 전국 곳곳에서 미세먼지 '나쁨'을 보일 전망이다.

16일 기상청에 따르면 오는 17일 전국이 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려질 전망이다. 경상권은 오전까지 대체로 흐릴 전망이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 화요일인 17일은 아침엔 0도 안팎으로 쌀쌀하다가 낮에는 15도 안팎 기온을 보여 일교차가 크겠다. 이날 미세먼지는 수도권·충청권·강원·전북에서 '나쁨', 경상권·전남·제주도에서 '한때 나쁨' 수준을 보이겠다. 사진은 서울 종로구 광화문광장 일대에서 마스크를 쓰고 이동하고 있는 시민의 모습. 2026.02.15 ryuchan0925@newspim.com

아침 최저기온은 -4~8도로 예상된다. ▲서울 2도 ▲인천 1도 ▲수원 -1도 ▲춘천 -2도 ▲강릉 5도 ▲청주 1도 ▲대전 0도 ▲전주 1도 ▲광주 3도 ▲대구 4도 ▲부산 8도 ▲울산 5도 ▲제주 7도다.

낮 최고기온은 12~18도로 예측된다. ▲서울 15도 ▲인천 12도 ▲수원 14도 ▲춘천 16도 ▲강릉 13도 ▲청주 16도 ▲대전 16도 ▲전주 16도 ▲광주 17도 ▲대구 17도 ▲부산 17도 ▲울산 15도 ▲제주 15도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 수도권·충청권·강원·전북에서 '나쁨', 경상권·전남·제주도에서 '한때 나쁨' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com