[내일날씨] 전국 흐림...미세먼지 '나쁨'

전국 미세먼지 '나쁨'
[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 화요일인 17일은 전국이 흐린 가운데 전국 곳곳에서 미세먼지 '나쁨'을 보일 전망이다.
16일 기상청에 따르면 오는 17일 전국이 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려질 전망이다. 경상권은 오전까지 대체로 흐릴 전망이다.
아침 최저기온은 -4~8도로 예상된다. ▲서울 2도 ▲인천 1도 ▲수원 -1도 ▲춘천 -2도 ▲강릉 5도 ▲청주 1도 ▲대전 0도 ▲전주 1도 ▲광주 3도 ▲대구 4도 ▲부산 8도 ▲울산 5도 ▲제주 7도다.
낮 최고기온은 12~18도로 예측된다. ▲서울 15도 ▲인천 12도 ▲수원 14도 ▲춘천 16도 ▲강릉 13도 ▲청주 16도 ▲대전 16도 ▲전주 16도 ▲광주 17도 ▲대구 17도 ▲부산 17도 ▲울산 15도 ▲제주 15도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 수도권·충청권·강원·전북에서 '나쁨', 경상권·전남·제주도에서 '한때 나쁨' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com