동해시 분토마을영농조합, 행안부 '마을기업' 지정

전통 장류·농촌체험 결합…지역 소득창출·관광 활성화 기대

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시 관내 예비 마을기업인 분토마을영농조합법인이 행정안전부 주관 2026년 신규 마을기업으로 최종 지정됐다.

16일 동해시에 따르면 분토마을영농조합법인은 2018년 '기업형 새농촌 도약마을'로 선정되며 장류 제조공장과 음식 체험관을 갖춘 농촌 체험마을 모델을 구축한 바 있다. 이후 2024년 강원특별자치도 인증 예비 마을기업으로 지정돼 사업성과 공동체성을 인정받았으며, 매출 증가 등 안정적인 사업 기반을 마련해 이번 정식 마을기업 지정으로 이어졌다.

분토마을 장독.[사진=동해시] 2026.03.16 onemoregive@newspim.com

이번 지정으로 법인은 최대 5000만원의 사업비와 함께 경영교육·컨설팅 등 역량 강화 지원을 받게 된다. 지원금은 마을 진입로 정비와 관광객 쉼터 조성, 장류 생산 장비 구입 등 인프라 확충과 생산성 제고에 활용될 예정이다.

분토마을영농조합은 마을 주민이 직접 재배한 농산물을 활용해 막장·된장·고추장·청국장 등 전통 장류를 제조·판매하는 지역 공동체 기업이다. 앞으로 체험 프로그램과 연계한 농촌 관광 활성화를 통해 마을 소득 창출과 지역 경제 활성화를 도모한다는 계획이다.

임성빈 동해시 경제과장은 "이번 지정은 동해시 마을기업의 자생력과 경쟁력을 중앙정부로부터 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지역 특색을 살린 마을기업 발굴과 육성을 통해 주민 소득 창출과 지역경제 활성화를 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편 동해시에는 동쪽바다중앙시장협동조합, 신흥마을영농조합, 청록양봉영농조합, 묵호바다협동조합, 분토마을영농조합 등 5개 마을기업이 운영되고 있다.

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