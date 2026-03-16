알리익스프레스, 25일까지 창립 16주년 기념 '그랜드 세일'

전 카테고리 최대 80% 할인…타임딜 최대 50% 할인

제철 식품·가전·아웃도어 용품 등 릴레이 프로모션

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 알리익스프레스는 창립 16주년을 맞아 3월 쇼핑 성수기를 겨냥한 대규모 할인 행사 '16주년 그랜드 세일'을 오는 25일까지 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 전자기기부터 식품, 가전, 건강기능식품, 아웃도어 용품까지 다양한 상품을 한 번에 구매할 수 있는 '원스톱 쇼핑' 환경을 강화한 것이 특징이다.

알리익스프레스는 '16주년 그랜드 세일'을 오는 25일까지 진행한다고 16일 밝혔다. [사진=알리익스프레스]

알리익스프레스는 봄철 소비 흐름을 겨냥해 ▲브랜드 세일 데이 ▲스톡업 데이 ▲알급날 등 세 단계로 나눠 행사를 운영한다. 행사 기간 전 카테고리에 걸쳐 최대 80% 할인 혜택을 지원하며, 기간 한정 타임딜을 별도로 운영해 엄선된 상품을 한정 수량에 한해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

먼저 브랜드 세일 데이 기간인 오는 19일까지는 컴퓨터·사무기기와 소비전자 카테고리를 중심으로 브랜드 할인 혜택을 제공한다.

스톡업 데이인 오는 20일부터 22일까지는 식품·생활용품 등 일상 소비재(FMCG) 할인에 초점을 맞췄다. 6만원 이상 구매 시 8800원을 즉시 할인하는 쿠폰을 제공해 생필품을 한 번에 구매하려는 소비자들의 부담을 낮췄다.

마지막 알급날 기간인 오는 23일부터 25일까지는 소형 가전·제철 식품·건강기능식품·아웃도어 용품 등 시즌 교체 수요가 높은 상품을 중심으로 할인 혜택을 제공한다. 100만원 이상 구매 시 12만5000원이 즉시 할인되는 쿠폰이 적용된다.

알리익스프레스는 이번 창립 기념 세일 기간에 인공지능(AI) 기술 애호가들 사이에서 관심을 끌고 있는 AI 로봇 '리치 미니 라이트'도 선보인다.

알리익스프레스 코리아 관계자는 "창립 16주년을 맞아 다양한 상품을 파격적인 혜택으로 선보이게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 계절 수요에 최적화된 카테고리 확장을 통해 고객의 일상 쇼핑 플랫폼으로 자리매김하기 위해 지속해서 노력할 것"이라고 말했다.

shl22@newspim.com