民调：李在明施政好评率升至60.3% 创7个月来新高

纽斯频通讯社首尔3月16日电 最新民调结果显示，韩国总统李在明施政好评率为60.3%，创7个月来新高。

资料图：韩国总统李在明。【图片=总统办公室提供】

市场调查机构Realmeter受《能源经济新闻》委托于9日至13日以韩国2518名18周岁以上选民为对象进行李在明施政满意度调查，并于16日发布结果显示，施政好评率较上次调查上升2.1个百分点，达60.3%。

这是李在明施政好评率时隔7个月重返60%。差评率下降2.1个百分点至35%。"不清楚"占比4.7%。

Realmeter分析称，在近期中东局势恶化导致油价飙升和物价波动加剧的情况下，政府迅速出台油价限高制度和编制追加预算等经济民生对策，对好评率上升产生积极影响。

从地区看，好评率在大田、世宗、忠清地区涨幅最大，其后依次为首尔、釜山、蔚山、庆南，以及仁川、京畿。相反，在光州、全罗和大邱、庆北地区出现下滑。

在12日至13日以韩国1005名18周岁以上选民为对象进行的政党支持率调查中，执政党共同民主党为50.5%，最大在野党国民力量党为31.9%。民主党较前一周上升2.4个百分点，而国民力量党下降0.5个百分点。民主党时隔7个月重回50%区间。两党支持率差距从15.7个百分点扩大至18.6个百分点。

祖国革新党为2.6%，改革新党为2.8%，进步党为1.4%。无党派阶层占比9%。

另外，两项调查均采用无线自动应答方式实施。详情可参考中央选举民意调查审议委员会官网。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社