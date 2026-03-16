[PBA] '18세' 김영원, 월드챔피언십 역대 최연소 우승

"돌아가신 할아버지 말씀 새기고 경기... 세계챔피언 꿈 이뤄 행복"

"이끌어준 해커에게 감사... 금액 정하지 않았지만 상금 일부 기부"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '18살 당구천재' 김영원(하림)이 프로당구 최고 권위 대회에서 최연소 우승 기록을 세우며 정상에 섰다.

김영원은 15일 밤 제주시 한라체육관에서 열린 2025-2026시즌 하나카드 하나캐피탈 제주특별자치도 PBA-LPBA 월드챔피언십 PBA 남자부 결승전(7전 4승제)에서 조건휘(SK렌터카)를 세트 스코어 4-2(10-15 15-10 15-8 9-15 15-13 15-2)로 제압했다. 우승 상금은 2억원이다.

만 18세 4개월 25일의 나이로 당구계 최고 무대인 월드챔피언십 정상에 오른 김영원은 대회 역대 최연소 우승 기록을 새로 썼다. 15살 때인 2022-2023시즌 3부 투어에서 프로에 데뷔한 그는 불과 두 시즌 만에 1부 투어의 왕중왕전에서 챔피언에 올랐다. 지난 시즌 6차 투어 최연소 우승에 이어 이번 시즌 6차 투어와 월드챔피언십까지 석권하며 통산 3승째 트로피를 수집했다. 올 시즌 10번의 투어 가운데 외국인 선수들이 7번을 휩쓰는 가운데 국내 선수로는 유일하게 2승을 따내며 3쿠션 세대교체의 신호탄을 쏘아 올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김영원이 15일 PBA 월드챔피언십 우승 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. [사진=PBA] 2026.03.16

우승 상금 2억원을 더한 김영원의 누적 상금은 4억6950만원. 상금 랭킹도 종전 13위에서 단숨에 6위로 치고 올라갔다. 10대 나이에 통산 3회 우승과 월드챔피언십 제패, 상금 톱10 진입까지 일궈낸 '10대 기록'은 PBA 역사에 전례가 없다.

1세트에서 김영원은 영점 조준에 애를 먹으며 10-15(14이닝)로 세트를 내줬다. 곧장 2세트 15-10(9이닝)으로 반격에 나선 뒤 3세트도 15-8(9이닝)로 가져와 흐름을 되찾았다. 조건휘가 4세트에서 단 4이닝 만에 15-9로 가져가며 세트 스코어 2-2를 만들었다.

5세트 김영원은 2이닝 만에 1-10까지 끌려가며 벼랑 끝에 몰렸지만 4이닝째 하이런 8점을 폭발시키며 15-13으로 대역전승을 거뒀다. 6세트 1-0으로 앞서던 3이닝째 또 한 번 하이런 8점을 몰아치며 단숨에 9-0으로 달아났다. 5이닝 1점, 6이닝 4점을 보태 우승까지 1점만 남겨둔 뒤 8이닝째 옆돌리기를 성공시키며 15-2로 경기를 끝냈다.

김영원은 이번 대회에서 특유의 침착함과 폭발력을 동시에 증명했다. 큰 점수 차로 끌려가도 서두르지 않고 자신의 템포를 유지하다가 한 번 타이밍을 잡으면 하이런으로 승부를 뒤집는 패턴이 결승에서도 그대로 재현됐다. 최근 2~3년간 눈에 띄게 성장한 비결로 그는 "천천히 치는 건 원래 잘했지만, 강하게 칠 때와 난구를 풀어갈 때 어려움이 있었다"며 "큐 스피드를 올리기 위해 집중적으로 연습했다"고 설명했다. 이어 "일찍이 제 가능성을 알아보고 무조건 '할 수 있다'며 자신감을 심어준 해커에게 감사하다"고 말했다. 해커의 당구장에서 실력을 키운 그는 "해커가 '세계 챔피언이 돼라'고 했는데 약속을 지켜 기쁘다"고 웃었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김영원이 15일 PBA 월드챔피언십 우승을 확정한 뒤 환호하고 있다. [사진=PBA] 2026.03.16 psoq1337@newspim.com

우승 소감에는 가족에 대한 그리움과 각오도 담겼다. 김영원은 "말로 표현할 수 없을 정도로 너무 좋다"고 운을 뗀 뒤 "지난 1월 할아버지께서 임종하시기 전에 '재미있게 당구하고, 아버지께 감사하라'고 해주신 말씀을 가슴에 새기고 이번 대회에 더 집중했다"고 눈시울을 붉혔다.

10대 챔피언이 세상을 바라보는 태도는 그의 기량만큼 인상적이다. 상금 2억원의 쓰임새에 대해서는 "대회 전에 저보다 2살 어린 소설가가 1억원을 기부했다는 뉴스를 봤다"며 "금액은 아직 정하지 않았지만 저도 일부를 기부하고 싶다"고 했다.

한 경기 최고 에버리지를 기록한 선수에게 주는 '웰컴톱랭킹'(상금 800만원)은 조별리그에서 에버리지 3.214를 기록한 응우옌프엉린(베트남·하림)에게 돌아갔다. 시즌 마지막 대회인 월드챔피언십을 마친 PBA는 17일 서울 그랜드워커힐 비스타홀에서 열리는 하나카드 PBA 골든큐 어워즈 2026 시상식을 끝으로 2025-2026시즌을 공식 마감한다.

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