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[격투기] MAX FC 유지호 女최초 통합 챔피언, 정성직 2차 타이틀 방어 성공

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=유지호(29,광주쌍암팀맥)가 한국 최대 입식격투기 단체 MAX FC의 여성 최초 통합 챔피언에 올랐다.

 

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=여성 최초 통합챔피언이 된 유지호. [사진=MAX FC] 2026.03.16 iaspire@newspim.com

MAX FC의 31번째 대회인 'MAX FC 31 IN 익산'이 지난 14일 전북 익산실내체육관에서 성황리에 개최됐다. 첫 경기는 여성부 밴텀급과 페더급 챔피언이 맞붙는 통합 타이틀전으로 최은지(32,대구피어리스짐)와 유지호가 격돌했다.

두 선수는 초반부터 치열한 공방전을 펼쳤으나, 1라운드 앞치기로 먼저 다운을 뺏은 유지호가 안정적인 경기 운영과 정확한 타격 보여주며, 흐름을 가져갔다. 4,5라운드 최은지가 저돌적인 공격을 강행했어느 결국 유지호가 3라운드 3-0 만장일치 판정승을 거두며 여성부 통합 챔피언에 등극했다.

이어 열린 미들급 매치에서 맞붙은 정연우(22,광주양산피닉스짐)와 김한별(24,인천대한)의 대결에선 정연우가 웃었다. 두 선수는 라운드 내내 팽팽한 공방을 펼쳤지만, 꾸준한 유효타를 적중시킨 정연우가 경기 주도권을 잡으며 3-0 만장일치 판정승을 거뒀다.

-68kg 계약체중 매치로 펼쳐진 송건우(20,제주파이트앤피트니스)와 김건호(19,투혼청북정심관)의 경기는 1라운드 도중 로블로 상황이 발생하면서 결국 노 콘테스트로 선언됐다.

여성부 플라이급 매치에서는 전재경(26,군산엑스짐)과 이소율(16,남양주정진와일드)이 맞붙었다. 전재경은 경기 초반부터 특유의 압박과 적극적인 타격을 앞세워 흐름을 주도했고, 결국 3라운드 3-0 만장일치 판정승을 거두며 상승세를 이어갔다.

이어 열린 -57kg 계약체중 매치에서는 최성준(18,김제국제엑스짐)과 이한규(22,진해정의회관)가 격돌했다. 두 선수는 치열한 공방을 이어갔지만, 이한규가 정확한 타격과 경기 운영에서 앞서며 3라운드 3-0 만장일치 판정승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=타이틀 방어에 성공한 정성직이 포즈를 취하고 있다. [사진=MAX FC] 2026.03.16 iaspire@newspim.com

이날의 메인 이벤트는 슈퍼미들급 챔피언 정성직(36,케이맥스짐)의 타이틀 방어전이었다. 도전자 장동민(26,팀매드 본관)과의 3번째 맞대결로 관심을 모았다.

정성직의 노련한 경기 운영과 장동민의 강한 압박이 맞서는 양상으로 진행됐다. 정성직은 특유의 거리 조절과 정확한 타격으로 경기 흐름을 가져갔고, 장동민 역시 적극적인 공격으로 맞섰지만 챔피언의 운영 능력을 넘어서지 못했다. 결국 정성직이 3라운드 3-0 만장일치 판정승을 거두며 슈퍼미들급 챔피언 타이틀 2차방어에 성공했다.

MAX FC 이용복 대표는 대회가 끝난 뒤 "이번 MAX FC 31은 챔피언 타이틀 방어전과 여성부 통합 타이틀전, 그리고 차세대 선수들의 성장 가능성을 확인할 수 있었던 의미 있는 대회였다"고 소감을 밝혔다. 이어 "정성직 챔피언의 안정적인 타이틀 방어와 함께 유지호 선수의 여성부 통합 챔피언 등극, 그리고 젊은 선수들의 치열한 경기까지 다양한 스토리가 만들어진 대회였다"며 "앞으로도 MAX FC는 선수들에게 더 많은 기회와 무대를 제공하고 한국 입식격투기의 저변 확대와 발전을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

iaspire@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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