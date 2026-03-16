부산시, 평생교육이용권 신청 접수…소외계층 성인 대상

40~50대 끼인세대 등 7501명 지원

35만원 포인트로 강좌 수강 가능

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 25일부터 4월17일까지 저소득층·장애인 등 소외계층 성인을 대상으로 2026년 평생교육이용권 신청을 받는다고 16일 밝혔다.

부산광역시 평생교육이용권 포스터[사진=부산시] 2026.03.16

이용권은 사회·경제적 격차로 인한 평생교육 참여 불균형을 해소하기 위한 교육비 지원 제도다. 부산 거주 성인 중 기초생활수급자·차상위계층(19세 이상), 등록장애인(19세 이상), 노인(65세 이상), 디지털 교육 희망자(30세 이상)가 대상이다.

2026년부터는 전국 최초 '끼인세대 지원 조례'에 따라 40~54세 시민 500명을 추가 지원한다. 부산시는 지역특화 모델로 이들을 집중 발굴할 계획이다.

지원 규모는 일반 5032명, 지역특화 500명, 장애인 797명, 노인 521명, 디지털 651명이다. 선정자는 강좌 수강료·교재비로 35만원 포인트를 지급받는다.

직업훈련시설·평생교육학원 등에서 자격증·창업·어학·인문·AI·디지털 강좌를 수강할 수 있다. 사용기관 200여 곳은 평생교육이용권 누리집에서 확인 가능하며 카카오톡 채널 '부산평생교육이용권'으로 소식을 제공한다.

신청은 일반 이용권은 누리집, 장애인 이용권은 정부24에서 받는다. 노인·디지털 이용권은 6월 별도 공고한다. 4월30일 선정 결과를 발표하며 모집인원 이내 신청자는 전원 선발하고 초과 시 온라인 추첨한다.

박형준 시장은 "경제적·신체적 장애가 배움의 장벽이 되지 않도록 돕는 기회"라며 "끼인세대 특화 지원으로 교육 사각지대를 해소하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com