부산시 '부산형 시니어 적합직무 채용' 지원…인건비 부담 완화

60세 이상 고용 최대 480만 원 지원

시니어 재취업 기회 확대 지속 추진



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 16일부터 고령화 대응과 기업 인건비 부담 완화를 위해 2026 부산형 시니어 적합직무 채용 지원사업을 추진하며 참여기업을 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 부산시가 선정한 10개 분야 108개 적합직무에 60세 이상 근로자를 채용한 부산 소재 기업에 인건비 일부를 지원하는 제도다.

시니어 적합직무 채용 지원사업 홍보 포스터[사진=부산시] 2026.03.16

근로시간에 따라 월 최대 60만 원씩 8개월간 최대 480만 원을 지원하며, 채용된 근로자에게는 월 10만 원씩 최대 6개월간 총 60만 원의 취업장려금을 지급한다.

주요 지원 내용은 기업 지원, 시니어 위드잡, 근로자 지원으로 나뉜다. 기업 지원은 신규 채용 또는 정년 후 재채용 시 소정근로시간별로 8개월간 1인당 240만 원에서 최대 480만 원을 준다.

시니어 위드잡은 동일 직무를 두 명의 시니어가 주 15~20시간 분담 근무할 경우 인건비 지원 외 경상운영비 120만원을 추가 지원한다. 근로자 지원은 고용 유지와 근로 의욕 제고를 위해 6개월간 총 60만원의 취업장려금을 준다.

지원 대상은 2026년 1월 1일 이후 만 60세 이상 부산 거주자를 주 15시간 이상 3개월 이상 근로계약으로 채용한 부산 소재 사업장이다. 중소·중견·대기업(5인 미만 포함)이며 기업당 최대 5명까지 지원 가능하다.

참여 희망 기업은 16일부터 예산 소진 시까지 (사)부산경영자총협회 누리집에서 온라인 신청한다.

박형준 시장은 "부산 장노년층의 경험과 전문성을 살려 재취업 기회를 확대할 것"이라며 "고령화 사회 대응을 위한 장노년층 일자리 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com