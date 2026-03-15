李대통령 "韓국민 204명 군 수송기로 무사 귀국…원팀 협력 성과"

'사막의 빛' 작전 성료
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 15일 "최근 중동 정세로 인해 고립돼 있던 우리 국민 204명이 군 수송기를 통해 무사히 귀국했다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "기쁜 소식"이라면서 이같이 전했다.
이 대통령은 "외교부와 국방부, 합동참모본부와 공군, 그리고 주사우디아라비아, 주바레인, 주쿠웨이트, 주레바논 대사관 등 현지 공관은 물론 정부 합동 신속대응팀에 참여한 경찰청까지 힘을 모았다"며 "범정부 차원의 원팀 협력으로 이뤄낸 의미 있는 성과"라고 평가했다.
이 대통령은 이어 "어려운 여건 속에서도 작전 성공을 위해 밤낮없이 애써준 모든 관계자들께 감사드린다"며 "여러분의 노고와 헌신에 무한한 경의를 표한다. 정말 고생 많으셨다"고 했다.
외교부는 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁(현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다.
중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키는 데 군 수송기가 이용된 것은 이번이 처음이다.
정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전에서 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다고 설명했다.
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