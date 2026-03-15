[핌 현장분석] 베일 벗은 한화 새 투수 화이트, 종횡 변화 심한 스위퍼 눈길

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=한화는 마운드의 강력한 원투펀치 코디 폰세(토론토)와 라이언 와이스(휴스턴) 없이 올 시즌을 맞이한다. 이들을 대신할 새 얼굴 중 한 명인 오웬 화이트(26)가 대전 홈팬에 첫 선을 보였다.

화이트는 14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 SSG와의 시범경기에 선발등판했다. 4.2이닝을 던지며 4피안타 무사사구 7탈삼진 1실점을 기록했다. 총 73개의 공을 던졌고, 이 중 스위퍼는 21개였다. 최고 구속은 151km를 찍었다.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=한화 오웬 화이트가 14일 SSG와의 시범경기에 선발등판해 공을 뿌리고 있다. [사진=한화이글스] 2026.03.14 iaspire@newspim.com

지난해 말 화이트는 한화와 계약금 20만 달러, 연봉 80만 달러를 더해 총액 100만 달러에 한화와 계약했다. 한화 스카우팅리포트에 따르면 190cm 장신에 상하체 밸런스가 잘 잡힌 피지컬을 바탕으로 최고 155㎞, 평균 149㎞에 이르는 강력한 직구를 던진다. 커터(컷패스트볼), 스위퍼, 커브, 체인지업 등 다양한 구종을 좌우 넓게 활용하는 커맨드 능력을 갖췄다.

이날 경기를 앞두고 한화 김경문 감독은 화이트의 투구수를 70개 정도로 제한했다. 4회까지 던질 것으로 내다봤다. 하지만 화이트는 공격적인 투구로 5회 2사까지 마운드를 지켰다.

화이트의 가장 큰 장점은 역시 스위퍼였다. 스위퍼는 우타자 기준 바깥쪽으로 휘어져 나간다. 종으로 변화가 심한 편이다. 화이트의 스위퍼는 종뿐 아니라 횡으로도 변했다. 휘어져 나가는데 높낮이까지 다르니 타자가 공략하기 까다로울 수밖에 없다.

실점 위기 상황에 놓이자, 스위퍼 구사율도 높았다. 3회 2사 2,3루 실점 위기에선 오태곤을 맞이해 1구 스위퍼, 2구 커브로 유리한 카운트를 잡은 뒤 스위퍼에 이어 커브로 범타 처리했다.

변화구 완성도 역시 준수했다. 커터(컷패스트볼), 스위퍼, 커브, 체인지업을 던진다고 했는데 이날 커브와 커터에 포크볼까지 섞었다. 커브는 12개 던졌다. 종과 횡으로 변화하는 스위퍼에 수직으로 떨어지는 커브를 섞으며 타자들의 히팅포인트를 흔들었다.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=스위퍼 달인 라이언 와이스를 대신하게 된 한화 오웬 화이트. [사진=한화이글스]2026.03.14 iaspire@newspim.com

다만 낙차 폭은 크지만, 스위퍼와 섞으며 던지는 커브가 가운데로 몰리면 쉽게 정타나 장타를 허용할 수 있는 만큼 배터리의 볼배합은 중요할 것으로 보인다. 2회 실점 상황도 2사 1,2루에서 던진 커브가 가운데로 몰려 이승민에 적시타를 허용했다.

이날 좌타자 기준 바깥쪽으로 형성되는 공들의 제구는 아쉬웠다. 이날 커터는 3개만 던졌고, 포크볼은 4개 구사했다. 하지만 4회 1사에서 좌타자 정준재를 상대할 때 바깥쪽으로 가다 뚝 떨어지는 137km짜리 포크볼은 상당히 위력적이었다.

빠르고 간결한 투구폼도 화이트의 장점으로 꼽을 수 있었다. 줄어든 피치클락에 따로 적응할 필요도 없고, 주자가 도루 타이밍을 잡기도 쉽지 않아 보였다. 자신의 최고 구속 155km에 아직 못 미쳤지만, 날씨가 따뜻해지며 구속만 더 붙는다면 타자들이 화이트를 쉽게 공략하긴 어려워 보였다. 한 시즌을 소화할 수 있는 체력 여부는 시즌을 치르며 체크가 가능할 전망이다.

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