담양군, '2027 남도정원 비엔날레' 밑그림 그린다

착수보고회 열고 본격 준비

[담양=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 담양군이 '2027 남도정원 비엔날레' 개최를 앞두고 기본계획 수립 용역 착수보고회를 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 보고회에는 군수를 비롯해 관계 공무원, 전라남도 관계자, 국립정원문화원 등 약 30명이 참석해 사업 추진 방향과 기본 구상, 향후 일정 등을 공유하고 의견을 수렴했다.

남도정원 비엔날레 기본계획. [사진=전남 담양군] 2026.03.13 ej7648@newspim.com

'남도정원 비엔날레'는 오는 2027년 10월 죽녹원 일원에서 펼쳐지는 총사업비 50억원 규모의 정원 행사다.

작가 정원 등 유형별 정원 전시를 비롯해 경연대회, 정원 탐방, 공연 등 다채로운 즐길 거리를 마련해 남도 정원문화의 가치를 안팎으로 널리 알릴 계획이다.

특히 이번 행사는 2025년 문을 연 국립정원문화원 등으로 높아진 전남 정원문화의 위상을 바탕으로 기획했다.

정원의 경계를 넘어 자연과 예술, 생태와 도시가 어우러지는 새로운 정원문화의 미래를 제시하는 축제로 꾸민다.

호남의 대표 정원인 소쇄원과 죽녹원, 관방제림, 국립정원문화원 등 남도의 소중한 정원 자원을 중심으로 구성하며, 향후 전남 시군 정원과 연계한 관광 상품 확산도 기대된다.

군 관계자는 "이번 착수보고회를 시작으로 체계적인 기본계획을 수립해 남도 고유의 정원문화와 자연경관을 살린 차별화된 비엔날레를 준비하겠다"며 "남도정원 비엔날레가 정원문화 확산과 지역 관광 활성화, 정원산업 발전을 이끄는 계기가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 담양군과 전남도는 2026년 기본·실시설계와 콘텐츠 개발, 기반 조성 사업 등을 추진한 뒤 2027년 본행사를 개최할 계획이다.

ej7648@newspim.com