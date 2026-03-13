전남도·광주시, 통합특별시 대비 농정 협력 본격화

농업인단체 통합 지원 논의

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도와 광주시가 13일 광주김치타운에서 전남광주통합특별시 출범을 대비한 농정부서 간담회를 열고 농정 협력 과제를 논의했다.

13일 전남도에 따르면 간담회에는 전남도와 광주시 농정업무를 담당하는 국·과장과 팀장 등 40여명이 참석했다.

농정부서 간담회. [사진=전남도] 2026.03.13 ej7648@newspim.com

주요 논의 과제는 ▲전남·광주 농업인단체 통합 지원 ▲전남·광주 도농상생 직거래장터 개최 ▲김치산업 통합지원 실무협의체 구성·운영 등이다.

참석자들은 향후 실무 협의를 통해 추진 방향을 마련하고 통합특별시 농정 비전 수립을 위한 협력을 이어가기로 했다.

유덕규 전남도 농축산식품국장은 "통합 역량을 결집해 지역의 비교우위 농업 기반을 바탕으로 지속 가능한 고부가가치 미래 농업을 육성하고 도시와 농촌이 함께 성장하는 농업 생태계를 구축하겠다"고 말했다.

오영걸 광주시 경제창업국장은 "광주시와 전남도는 생활·경제·농업이 긴밀하게 연결된 공동 생활권"이라며 "단순한 협력을 넘어 통합 행정 환경에 최적화된 상생 모델을 구축해 농업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법 공포에 따라 행정안전부와 전남도, 광주시는 6·3 지방선거 전까지 통합특별법 관련 시행령을 제정하고 분야별 지침에 따라 조직·재정·자치법규 통합 등 출범 준비 절차를 추진할 계획이다.

