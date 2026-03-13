김병내 광주 남구청장, '3선 도전' 예비후보 등록

"남부권 경제 거점 도약"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김병내 광주 남구청장이 13일 선관위에 6·3지방선거 예비후보로 등록하며 '3선 도전'에 나섰다.

김 예비후보는 등록 직후 "다시 한번 남구의 미래를 위해 뛰겠다"면서 "지난 시간 주민 여러분과의 약속을 숙명처럼 여기며 쉼 없이 달려온 결과 7년 연속 공약이행 최우수 등급이라는 검증된 성과를 거둘 수 있었다"고 밝혔다.

김병내 광주 남구청장 예비후보. [사진=본인] 2026.03.13 bless4ya@newspim.com

이어 "광주·전남 통합이라는 거대한 시대적 전환점을 맞이하고 있다"면서 "이 변화의 파도 속에서 남구는 단순한 자치구를 넘어 통합 시대의 '광역 교통 요충지'이자 '남부권 경제 거점'으로 도약해야 한다"고 밝혔다.

특히 "이미 추진 중인 사업들을 성공적으로 완성하고, 통합의 시대의 중심도시로서 역할을 할 수 있는 사업들을 추진해 남구를 통합의 변두리가 아닌 통합의 중심으로 당당한 심장부로 만들겠다"며 "중요한 시기에는 길을 아는 '일 잘하는 구청장'이 반드시 필요하다"고 강조했다.

그는 "남구의 미래를 위해 중단 없는 남구의 큰 발전을 위해 일 잘하는 김병내가 더 큰 책임감으로 다시 한번 힘차게 걸음을 내딛겠다"며 "더 낮은 자세로 21만 남구민의 행복한 삶과 남구의 위대한 미래를 반드시 지켜내겠다"고 밝혔다.

