전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.16 (월)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[미리보는 증시재료] 유가에 흔들린 시장…이번주 'FOMC·엔비디아 GTC' 주목

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

유가 급등에 글로벌 증시 변동성 확대, 금리 전망 촉각
AI 반도체 투자 확대 기대감 고조...코스피 5900선 반등 기대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이번 주(16~20) 글로벌 금융시장은 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 주요 물가지표 발표, 인공지능(AI) 산업 관련 이벤트 등을 중심으로 방향성을 모색할 전망이다. 최근 중동발 지정학적 리스크로 국제유가가 상승세를 보이는 가운데 인플레이션 경로와 금리 전망에 대한 시장의 관심도 높아지고 있다.

16일 한국거래소와 서울외국환중개 등에 따르면 지난 13일 코스피지수는 전 거래일보다 96.01포인트(-1.72%) 내린 5487.24에 거래를 마쳤다. 이란 최고지도자의 호르무즈 해협 봉쇄 위협으로 국제 유가가 급등하면서 위험 회피 심리가 확산된 결과로 삼성전자(-2.34%), SK하이닉스(-2.15%), 현대차(-0.77%) 등 시가총액 상위 종목도 모두 하락했다. 원·달러 환율은 전날보다 12.50원 오른 1479.80원으로 마감해 지난 10일(1493.10원) 이후 최고 수준을 기록했다. 코스닥지수는 4.56포인트(+0.40%) 오른 1152.96으로 마감했고 국고채 3년물 금리는 연 3.339%로 6.9bp(1bp=0.01%포인트) 상승했다.

단기 충격이 상당 부분 시장에 반영된 가운데 투자자들의 시선은 이번 주 예정된 주요 이벤트로 옮겨가고 있다. 미국 FOMC 회의와 생산자물가지수(PPI), 엔비디아 개발자 행사(GTC) 등이 연이어 예정돼 있어 향후 증시 방향성을 가늠하는 분수령이 될 전망이다.

가장 큰 관심사는 오는 19일 예정된 FOMC 회의다. 시장에서는 이번 회의에서 기준금리가 동결될 가능성이 높다는 전망이 우세하다. 연준의 향후 정책 경로를 가늠할 수 있는 경제전망(SEP)과 점도표 변화가 시장 방향성을 좌우할 핵심 변수로 꼽히는 가운데 국제유가 상승 역시 통화정책 전망에 영향을 미칠 변수로 거론된다. 중동 지역 긴장 고조로 브렌트유 가격이 배럴당 100달러대까지 상승하면서 인플레이션 압력이 다시 확대될 가능성이 제기되고 있기 때문이다.

증권가에서는 최근 고용 둔화에도 불구하고 인플레이션 경로가 완전히 안정되지 않은 만큼 연준이 물가와 경기 사이에서 신중한 정책 판단을 이어갈 가능성이 높다고 보고 있다.

하나증권은 최근 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조됐지만 협상과 통제 하에 일부 선박 통과가 허용되면서 당장 원유 공급 차질로 이어질 가능성은 제한적이라고 분석했다. 다만 분쟁이 장기화될 경우 에너지 가격 변동성이 확대되면서 글로벌 물가와 금융시장 변동성을 자극할 수 있다고 진단했다. 상상인증권은 유가 흐름에 따라 금리 인하 기대가 달라질 수 있다고 봤고 삼성증권은 연준이 경기보다 인플레이션 상방 위험에 더 민감하게 반응할 가능성을 제기했다.

물가지표 역시 이번 주 주요 변수다. 오는 18일 발표되는 미국 PPI는 향후 소비자물가 흐름을 가늠할 수 있는 선행 지표로 국제유가 상승세가 이어지고 있는 만큼 생산단 물가 압력이 확대될 경우 시장의 금리 전망에도 영향을 줄 수 있다는 관측이 나온다.

BNK투자증권은 국제유가 상승이 단기적으로 물가 상승 압력을 자극할 수 있다고 분석했다. 미국 소비자물가에서 에너지가 차지하는 비중이 약 6% 수준인 만큼 유가 상승이 가솔린 가격과 에너지 물가 상승으로 빠르게 전가될 수 있다는 설명이다. 이에 따라 단기적으로는 소비자물가 상승률이 3%대 중반까지 높아질 가능성도 제기되면서 금융시장에서는 금리 인하 기대가 다소 약화될 수 있다는 관측이 나온다.

이번 주에는 AI 산업 관련 이벤트도 투자자들의 관심을 끌 전망이다. 엔비디아가 이달 16일부터 19일까지 연례 개발자 행사인 'GTC 2026'을 개최할 예정인 가운데 이번 행사에서는 차세대 GPU 아키텍처와 AI 인프라 전략이 공개될 것으로 예상된다. 시장에서는 이번 발표가 최근 논란이 되고 있는 AI 투자 사이클의 지속 가능성을 가늠하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 반도체 업황을 확인할 이벤트도 예정돼 있다. 오는 19일 미국 메모리 반도체 업체 마이크론의 실적 발표가 예정돼 있어 글로벌 메모리 수요 회복 여부에 대한 시장의 관심이 집중될 전망이다.

시장에서는 최근 글로벌 증시의 향방을 가르는 핵심 변수로 기술 투자 사이클을 지목, 이번 GTC 행사에서 대형 기술기업들의 투자 기조가 재확인될 경우 글로벌 경기 확장 국면이 유지되면서 증시에도 긍정적으로 작용할 수 있다는 관측이 나온다.

또 AI 인프라 투자 확대와 데이터센터 수요 증가가 이어지면서 반도체 업황 개선 흐름이 유지될 가능성에 주목, 특히 글로벌 기술기업들의 설비투자(CAPEX) 확대와 메모리 업체들의 수익성 개선 흐름이 확인될 경우 반도체 업황 회복 기대도 한층 높아질 수 있다는 분석이 나온다.

한편 국내 증시는 지정학적 리스크 영향으로 변동성이 확대된 상황이다. 미국과 이란의 갈등으로 글로벌 금융시장이 크게 흔들리면서 코스피 역시 큰 폭의 등락을 반복하고 있다. 다만 최악의 유가 시나리오는 피했다는 평가도 나오면서 시장은 점차 펀더멘털 변수로 관심을 옮겨갈 가능성이 제기된다.

시장에서는 단기적으로는 유가와 지정학적 리스크가 시장 변동성을 키울 수 있지만 주요 이벤트 이후 투자 심리가 안정될 가능성도 있다고 보고 있다. 지정학적 리스크로 변동성이 확대된 상황이지만 AI 인프라 투자 확대와 정책 모멘텀 등이 한국 증시 상승 요인으로 작용할 수 있다는 분석이다.

나아가 이번 주부터 국내 상장사의 정기 주주총회 시즌이 시작되는 점도 투자자들이 주목해야 할 이벤트로 꼽힌다. 이번 주총 시즌은 최근 상법 개정 등 지배구조 제도 변화 이후 처음 열리는 만큼 기업들의 주주환원 정책이나 정관 변경 움직임이 나타날 가능성이 있다는 분석도 나온다.

NH투자증권은 이번 주 코스피 예상 밴드를 5300~5900포인트로 제시했다. 상승 요인으로는 엔비디아 GTC와 정책 모멘텀 등을, 하락 요인으로는 유가 상승과 지정학적 리스크를 꼽았다. 단기적으로는 전쟁과 유가 변수로 시장 변동성이 이어질 수 있지만 주요 이벤트를 거치면서 시장의 관심이 다시 기업 실적과 펀더멘털로 이동할 가능성도 있다고 봤다.

 

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동