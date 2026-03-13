'피어라 광양의 봄'…매화축제, 감성 퍼포먼스로 막 올라

캘리그라피·매실 스파클링 와인 세리머니로 섬진강 봄빛 수놓다

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 봄을 알리는 제25회 광양매화축제가 친환경 공연과 캘리그라피, 매실 스파클링 와인 세리머니로 막을 올리고 열흘간 일정에 들어갔다.

전남 광양시는 13일 광양매화문화관과 주무대 일원에서 제25회 광양매화축제 개막식을 열고 열흘간의 공식 일정에 돌입했다.

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 봄을 알리는 광양 섬진강변 매화마을에 매화축제를 즈음해 매화가 만개했다 2026.03.13 chadol999@newspim.com

개막식에는 광양시장과 광양매화축제추진위원장, 국회의원, 전라남도의회 의장, 광양시의회 의장 직무대행, 도·시의원, 기관·단체장, 시민·관광객 등 200여 명이 참석했다.

행사는 광양시립국악단의 식전 공연으로 시작해 축제추진위원장의 개회 선언, 환영사와 축사가 이어졌으며, 구남콜렉티브(구혜영·김영남)의 친환경 공연, 매화 캘리그라피 퍼포먼스, 매실 스파클링 와인 세리머니 순으로 진행됐다.

구남콜렉티브가 선보인 캘리그라피 퍼포먼스에서는 '피어라 광양의 봄' 문구를 주제로 축제 개막과 봄의 정취를 시각적으로 구현해 관람객들의 호응을 이끌었다.

광양 매실로 만든 스파클링 와인을 터뜨리는 세리머니는 개막 순간을 알리는 대표 장면으로 연출됐다.

축제와 연계한 도슨트 투어도 눈길을 끌었다. 엄재권 화백을 비롯해 이이남, 이경호, 장태산, 방우송, 유영동, 신호윤, 조병철 작가와 구남콜렉티브 등이 참여해 전시 작품과 공간을 해설하며 광양매화축제를 공연·전시·체험이 결합된 복합문화축제로 부각시켰다.

광양시 관계자는 "제25회 광양매화축제가 많은 시민과 관광객의 관심 속에 뜻깊게 막을 올렸다"며 "매화가 어우러진 봄 풍경 속에서 다양한 문화예술 프로그램과 콘텐츠를 즐기며 특별한 추억을 남기길 바란다"고 말했다.

한편 제25회 광양매화축제는 22일까지 광양매화마을 일원에서 열리며, 책 읽기·편지 쓰기·포토존·전통 활쏘기·섬진강 뱃길 체험 등 '읽고·쓰고·찍고·쏘고·타고' 프로그램을 중심으로 공연·전시·체험·먹거리 행사를 운영한다.

