최윤홍 예비후보 "'이전' 부산장안고 기숙사 제외…신뢰 무너뜨려"

자율형공립고 2.0 취지 훼손 주장

교육과정 운영과 신뢰 문제 우려



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =최윤홍 부산시교육감 예비후보는 13일 "부산장안고등학교의 일광신도시 이전에서 기숙사 건립 계획이 제외된 것은 자율형공립고 2.0의 취지를 훼손하고 교육행정의 신뢰를 무너뜨리는 결정"이라고 강하게 비판했다.

최윤홍 부산시교육감 예비후보[사진=최윤홍 예비후보] 2026.03.13

최 예비후보는 이날 입장문을 통해 "자율형공립고 2.0은 광역단위 학생 모집을 전제로 하는 만큼 통학 여건이 다양한 학생을 실질적으로 수용할 수 있는 기숙사 시설이 필수"라며 "기숙사 없이 학교를 이전한다면 우수 학생 유치, 안정적 교육과정 운영, 학부모 신뢰 확보 모두 어렵게 될 것"이라고 지적했다.

그는 "부산장안고가 지난 2025년 자율형공립고 2.0으로 지정될 당시에도 기숙사 확보 여부가 핵심 과제였다"며 "당초 계획된 기숙사 건립을 학부모와 지역사회 논의 없이 취소한 것은 학생과 학부모를 기만한 행정"이라고 비판했다.

그러면서 "일광신도시로 이전하는 장안고에 대해 학부모와 지역사회는 더 나은 교육환경을 기대했지만, 정작 핵심 시설인 기숙사가 빠진다면 기대는 실망으로 바뀔 수밖에 없다"며 "교육청은 당시 기숙사 계획이 왜 제외됐는지 그 경위를 명확히 공개하고, 의사결정 과정과 변경 사유를 투명하게 밝혀야 한다"고 촉구했다.

최 예비후보는 "저는 부산장안고 이전이 반쪽짜리로 끝나서는 안 된다고 생각한다"며 "기숙사 건립을 재추진하고, 학부모·지역사회·학교가 함께 참여하는 공개 협의체를 구성하겠다"고 약속했다.

또 "자율형공립고의 기숙사 신·증축 기준을 명확히 마련해 거주지에 따른 교육격차를 줄이겠다"고 덧붙였다.

한편 지난 12일 부산시의회 임시회 시정질문에서 박종철 부산시의원(기장군1·국민의힘)은 "장안고 일광신도시 이전 과정에서 기숙사 계획이 불투명하게 제외됐다"며 부산시교육청의 투명한 행정과 대책 마련을 촉구한 바 있다.

