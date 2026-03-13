사천시 '우주항공복합도시 특별법 제정' 서명 12만명 돌파

남해안권 공동대응 흐름 형성

서명운동 결과 정부·국회 전달

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 '우주항공복합도시 건설 특별법' 제정을 촉구하는 범시민 서명운동에 참여한 인원이 12만 명을 넘어섰다고 13일 밝혔다.

사천에서 시작된 서명 참여가 경남 전역을 넘어 남해안권으로 확산되며 특별법 제정에 대한 공감대가 빠르게 커지고 있다.

경남 사천시가 우주항공복합도시 건설 특별법 제정을 촉구하는 서명운동을 펼치고 있다.[사진=사천시] 2026.03.13

시는 지난해부터 경남도와 협력해 범도민 운동으로 확대하는 등 참여 기반을 적극 넓혀왔다.

3월 현재 12만4000여 명이 서명에 동참해 지역사회의 높은 관심과 지지를 확인했다. 특히 경남은 물론 전남 고흥군에서도 서명운동이 이어지는 등 '남해안권 공동 대응' 흐름이 형성되고 있다.

이러한 움직임은 단순한 지역 개발 요구를 넘어 남해안권 공동 발전과 영호남 상생 협력의 사례로 주목받고 있으며, 우주항공복합도시 조성이 지역의 미래 성장동력이자 국가 전략사업이라는 인식도 점차 확대되고 있다.

이와 함께 사천시는 우주항공복합도시 조성의 정책적 방향을 모색하기 위한 학술·정책 행사도 꾸준히 개최해 왔다.

시는 우주항공복합도시 조성의 정책 방향을 구체화하기 위해 학술·정책 심포지엄과 포럼을 지속적으로 열고 있다. '우주항공복합도시 개발전략 심포지엄', '국제우주항공 심포지엄', '미지답 포럼' 등을 통해 산업계와 학계 전문가 의견을 수렴하며 발전 전략을 논의 중이다.

시 관계자는 "우주항공복합도시 조성은 지역의 미래 성장동력 확보와 국가 항공우주 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제"라며 "시민과 도민의 뜻이 담긴 서명운동 결과를 토대로 특별법 제정을 위한 관계기관 협력을 강화하겠다"고 말했다.

사천시는 이번 서명운동 결과를 책자로 정리해 정부 부처와 국회 등에 전달할 계획이다.

m25322532@newspim.com