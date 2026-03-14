[르포] 삼성물산 '래미안 엘라비네' 견본주택 개관…"가격만큼 만족도 높을 것"

방화6구역 전용면적 44~115㎡ 272가구 일반분양

84㎡ 17억~18억원대..."차별화된 설계·상품 적용"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = "청약접수 일정을 기다렸어요. 분양가가 비싸다고 느끼지만 그만큼 품질이 좋을 것이라고 기대합니다."(방문객 A씨)

지난 13일 서울 송파구 래미안갤러리를 찾은 시민들은 실제 청약을 염두에 두고 견본주택을 방문하는 경우가 많았다. 이날 건물 5층에서 문을 연 래미안 엘라비네 견본주택은 붐비는 편은 아니었지만, 단순 관람보다는 청약 참여 의지를 가진 방문객이 적지 않았다.

인천에 거주하는 방문객 B씨는 "서울 서부권으로 이사를 고려하고 있는데, 강서구 첫 래미안이라는 점에서 관심이 생겼다"며 "현금도 이미 준비돼 있어 청약에 참여할 계획"이라고 말했다.

◆ 전용면적 44~115㎡ 272가구 일반분양...입지 호평

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 13일 '래미안 엘라비네' 견본주택이 개관했다. 2026.03.13 blue99@newspim.com

래미안 엘라비네는 삼성물산 건설부문이 서울 강서구 방화6구역(방화동 608-97번지 일원) 재건축 사업을 통해 조성하는 단지다. 최고 16층 높이 아파트 10개동, 총 557가구 규모다.

이중 전용면적 44~115㎡ 272가구가 일반분양 물량이다. ▲44㎡ 12가구 ▲59㎡ 14가구 ▲76㎡ 39가구 ▲84㎡ 178가구 ▲115㎡ 29가구 등이다. 견본주택에는 '84㎡A' 유형이 마련됐다. 분양 관계자는 "84㎡A 유형은 강서구 아파트에서 흔치 않은 판상형 4베이(Bay) 구조로 많은 관심이 예상된다"고 설명했다.

이날 현장에서는 입지에 대한 호평이 이어졌다. 이 단지는 지하철 9호선 신방화역과 도보 약 5분 거리에 위치한다. 특히 101동, 102동, 110동이 신방화역과 가장 가깝다. 9호선 공항시장역과 5호선 송정역도 도보로 이동 가능하다.

또 단지 반경 1km 이내 송정초·공항중·마곡중· 방화중·공항고·서울백영고 등이 위치한다. 마곡지구와 인접해 생활권 공유도 가능하다. 트레이더스 홀세일클럽 마곡점, 롯데몰 김포공항점, 이대서울병원, LG아트센터, 마곡공원, 서울식물원 등 인프라를 누릴 수 있다.

방문객 C씨는 "업무지구로 부상한 마곡동과 가깝다는 점이 래미안 엘라비네의 장점"이라며 "마곡동에 원그로브 등 유통시설이 늘어났기 때문에 이 단지에 거주하면 생활이 편리할 것이라고 생각한다"고 말했다.

방문객 D씨는 "입지가 괜찮다고 느꼈다"며 "방화동 곳곳에서 정비사업이 진행되고 있어 향후 이 단지의 집값 상승을 기대해볼 수 있을 것 같다"고 했다.

◆ 84㎡ 분양가 17억원 이상..."차별화된 설계·상품 적용"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = '래미안 엘라비네' 견본주택에 구현된 '84㎡A' 유형 주택. 2026.03.13 blue99@newspim.com

다만 분양가가 부담이란 목소리도 있다. 래미안 엘라비네의 분양가는 ▲44㎡ 8억4800만~9억200만원 ▲59㎡ 13억5600만~14억2900만원 ▲84㎡ 17억300만~18억4800만원 ▲115㎡ 21억300만~22억3700만원 수준이다. 3.3㎡당 평균 분양가는 약 5178만원으로 책정됐다.

방문객 E씨는 "견본주택을 둘러보니 내부 구조가 좋아 보이지만 이는 각종 유상 옵션이 반영된 상태를 구현한 것 아니냐"며 "분양가에 더해 유료 옵션 비용까지 고려하면 자금 부담이 적지 않을 것 같다"고 말했다.

이어 "요즘 물가가 전반적으로 많이 올라 분양가가 높을 것을 예상은 했다"며 "청약 접수 전까지 참여 여부를 더 고민해볼 것"이라고 덧붙였다.

삼성물산 측은 마곡엠밸리 7단지(20~24억원), 마곡힐스테이트(16억3000만~21억원) 등 인근 구축 단지 호가와 유사한 수준이라는 설명이다. 또 최근 서울 아파트 공급의 희소성을 고려하면 분양가가 합리적이라는 입장이다.

삼성물산이 강조하는 것은 차별화된 설계와 상품이다. 특히 이 단지에는 '넥스트 퍼니처'가 최초로 적용된다. 넥스트 퍼니처는 입주민 라이프스타일과 취향에 따라 자유롭게 공간을 분리∙통합할 수 있는 기능성 가구다. 44㎡ 유형을 제외한 전 유형에서 유상 옵션 선택을 통해 넥스트 퍼니처를 경험할 수 있다.

래미안 엘라비네의 견본주택은 오는 15일까지 운영된다. 16일 특별공급을 시작으로 17일 1순위 해당지역, 18일 1순위 기타지역, 19일 2순위 청약 접수를 받는다. 입주는 2028년 8월이다.

삼성물산 관계자는 "래미안 엘라비네에는 골프연습장·북라이브러리·사우나·피트니스·맘스카페 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어설 예정"이라며 "스카이 커뮤니티에는 취미·휴식 등 프라이빗하면서도 품격 있는 공간이 조성될 계획"이라고 강조했다.

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