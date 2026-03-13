광주·전남교육청, 정부에 교육행정 통합 과제 건의

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청과 전남도교육청이 13일 정부에 교육통합의 성공적인 정착을 위한 4대 과제를 건의했다고 밝혔다.
광주·전남교육청은 이날 교육부 대회의실에서 열린 '교육행정체제 통합 협력회의'에 참석해 통합특별시 출범을 대비한 주요 추진 일정과 교육행정 통합 추진 지원체계 등을 논의했다.
이번 회의는 교육부와 광주·전남교육청이 함께 참여한 첫 실무 협의다.
이 자리에서 광주·전남교육청은 ▲통합특별법 시행령에 현장 의견 반영 ▲안정적 교육재정 및 교원 정원 확보 ▲나이스(NEIS), 에듀파인 등 행정시스템 통합 프로그램 개발 지원 ▲사전 준비를 위한 특별교부금 지원 등 4대 핵심과제를 제시했다.
광주·전남교육청은 이번 회의를 시작으로 교육부와 긴밀한 소통 체계를 유지하며 통합특별시 출범 과정에서 교육 자치가 강화될 수 있도록 공동 대응할 방침이다.
광주·전남교육청 관계자는 "교육행정 통합의 성공은 중앙정부의 전폭적인 행·재정적 지원에 달려 있다"며 "이번에 건의한 4대 핵심과제가 정부 정책에 실질적으로 반영될 수 있도록 지속적으로 협의하겠다"고 말했다.
