유정복 인천시장 "취약계층 난방비 지원, 에너지 절감 사업"

인천시 유가 안정화 대책

유정복 인천시장 주유소 현장 방문 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 유가 상승으로 인한 시민들의 부담을 완화할 수 있는 방안을 마련하기로 했다.

유정복 인천시장은 13일 "정부의 석유 최고가격제와 유류세 조정 정책에 발맞춰 시 차원에서 시민 부담 완화 협력 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.

유 시장은 이날 유류업계 관계자들과 갖은 간담회 자리에서 "중동 정세 불안으로 인한 유가 상승이 시민 생활에 직접 영향을 미치고 있다"며 이 같이 말했다.

유 시장은 취약계층 지원과 가격 안정화 방안도 추진하겠다고 밝혔다.

그는 "취약계층 난방비 지원과 공공시설 에너지 절감 사업 등 실질적 지원책을 마련하겠다"고 했다.

또 "정부 가격 안정화 정책과 연계해 시·군·구 및 한국석유관리원과 합동점검을 실시, 불법 유통 차단과 지역 가격 관리를 강화하겠다"고 했다.

유 시장은 "중앙정부 에너지 정책이 산업 활용에 치중되는 만큼 지방정부는 시민 생활 안정과 지역사회 환원에 초점을 맞춰야 한다"며 "업계와 시민 의견을 반영한 상생 에너지 정책을 추진하겠다"고 강조했다.

간담회에서 한국주유소협회 인천지회장 등 관계자들은 공급가격 불안정과 운영비 증가 등의 현장 어려움을 전달하며 가격 안정화 정책 지원을 요청했다.

인천시는 중동 정세 악화에 대응해 비상경제 TF를 가동, 유가 모니터링과 석유 최고가격제 대비 점검을 강화하고 있다.

