고창군 "종합테마파크, 특정 종교·기업 고려 사실 없어"

민관추진위원회 운영 등 절차…특혜 의혹 반박

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 13일 종합테마파크 조성과 관련 특정 종교 및 기업 특혜 의혹에 대해 사실이 아니라며 반박하고 나섰다.

고창군은 입장문을 통해 "종합테마파크 사업은 민·관·군의회 등이 참여한 논의와 토론을 거쳐 추진된 사업으로 특정 기업이나 종교를 고려해 사업을 추진한 사실이 없다"고 밝혔다.

고창군청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.13 lbs0964@newspim.com

군에 따르면 이 사업은 2021년 6월부터 2024년 4월까지 생태복합관광지 조성사업 개발계획 수립 용역을 진행했으며 행정·의회·전문가·지역주민이 참여한 민관추진위원회를 통해 다양한 의견을 수렴했다.

일부에서 제기된 갯벌 복원 방안은 수천억원의 사업비와 유지관리 비용 등 현실적인 한계로 민간투자 유치 방식으로 방향을 잡게 됐다고 설명했다.

또 사업 참여 기업으로 선정된 모나용평은 '2018 평창동계올림픽 메인 경기장 활용' 등 25년간 쌓아온 레저·숙박 운영 경험을 고려해 선택됐다고 밝혔다.

코로나19 이후 관광객 증가와 노을대교, 새만금국제공항 등 교통 여건 변화, 서해안 테마 숙소 수요 증가 등이 맞물리며 초대형 숙박시설 유치가 추진됐다는 설명이다.

군은 골프장이 민간 투자 유치와 사업 안정성을 확보하기 위한 핵심 시설로, 건설 시 약 1400억원의 부가가치 창출과 완공 이후 약 160명의 상시 고용 효과가 예상된다고 밝혔다.

또 특정 종교시설 방문이나 협약 당사자 간 사적 친분 관계도 전혀 없다고 강조하며 관련 의혹에 대해 사실무근이라는 입장을 재차 밝혔다.

고창군은 "사실에 근거한 투명한 행정으로 군민에게 답하겠다"고 말했다.

