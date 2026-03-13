영동 곤충생태 체험연구관 첫 삽…2027년 개관 목표

레인보우 힐링관광지에 곤충 연구·체험 공간 조성

[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군이 생태교육과 생물다양성 보전의 중심이 될 '곤충생태 체험연구관' 건립을 본격화했다.

영동군은 지난 12일 영동읍 매천리 레인보우 힐링관광지 일원에서 '곤충생태 체험연구관 건립사업' 기공식을 열고 본격적인 공사에 들어갔다고 13일 밝혔다.

영동 곤충생태 체험연구관 기공식. [사진=영동군] 2026.03.13 baek3413@newspim.com

이날 행사에는 정영철 군수를 비롯해 군의회 의장, 도·군 의원, 관계 기관 및 단체 등 50여 명이 참석해 사업의 성공적인 추진을 함께 기원했다.

군에 따르면 곤충생태 체험연구관은 총사업비 105억 8000만 원이 투입되며, 영동읍 매천리 44-1번지 일원(레인보우 힐링관광지 내)에 연면적 1434㎡ 규모의 지하 1층, 지상 2층 건물로 조성된다.

내부에는 종보전실, 수장실, 전시실, 체험관, 체험학습장 등 다양한 공간이 마련돼 곤충 생태 연구와 교육·체험 기능을 함께 수행할 예정이다.

특히 멸종위기 1급 붉은점모시나비와 광릉요강꽃 등 지역 생물 자원의 보전·복원 연구 거점으로 활용돼 생물다양성 보전의 상징적 공간이 될 전망이다.

곤충생태 체험연구관 조감도. [사진=영동군] 2026.03.13 baek3413@newspim.com

군은 전시 체험 시설 설치와 운영 준비를 거쳐 2027년 중 개관을 목표로 사업을 추진하고 있다.

군 관계자는 "곤충생태 체험연구관이 생태 환경 교육의 중심이자 레인보우 힐링관광지의 새로운 생태 관광 자원으로 자리 잡을 것"이라며 "지역 관광 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

