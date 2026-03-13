부산시, 하하캠퍼스 프로그램 상반기 수강생 모집

스포츠·에듀 33개 강좌 운영



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 16일부터 27일까지 50세 이상 어르신을 대상으로 '2026년 하하캠퍼스 프로그램' 상반기 수강생을 모집한다고 13일 밝혔다.

2026년 1학기 하하캠퍼스 프로그램 상반기 수강생 모집[사진=부산시] 2026.03.13

교육은 4월 6일부터 7월 3일까지 12주간 부산가톨릭대학교 하하캠퍼스 교육관과 체육시설에서 이뤄진다. 시는 지난해 문화체육관광부 '2026 어르신 스포츠강좌 프로그램' 공모에 선정돼 국비 3억 원을 확보함에 따라 생활체육 콘텐츠를 대폭 강화했다.

총 33개 강좌는 '스포츠 프로그램'과 '에듀 프로그램'으로 나뉜다. 스포츠 프로그램은 피클볼·테니스·탁구·포켓볼·그라운드골프·걷기(트래킹) 등을 초·중급반으로 운영하며, 에듀 프로그램은 정리수납·반려동물 수제간식·AI 디지털 활용·시니어 강사 양성·시니어모델 등을 포함한다.

50세 이상 부산시민은 홍보물 QR코드나 부산가톨릭대학교 누리집을 통해 신청 가능하다. 수강료는 강좌당 3만 원이며, 기초생활수급자는 면제, 장애인·국가유공자는 50% 감면 적용된다.

하하캠퍼스에는 인조잔디 대운동장, 러닝 트랙, 피클볼·테니스장, 시니어 건강 놀이터, 윤산 무장애 나눔길, 황토길 등 야외 시설이 조성돼 자유 이용된다.

시는 상반기 하하캠퍼스 누리집을 구축해 프로그램과 시설 정보를 통합 제공하며, 금정구 소식지·대학 누리집으로 홍보한다. 하반기엔 어르신과 가족 참여 '하하 스포츠 페스티벌'을 열어 시설 활용을 확대한다.

박형준 시장은 "생활체육 프로그램이 강화된 올해 어르신들이 건강과 활력을 찾을 수 있을 것"이라며 "하하캠퍼스가 고령친화 행복도시 부산의 대표 공간이 되도록 참여를 바란다"고 밝혔다.

