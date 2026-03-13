'서울마라톤' 구간별 교통통제, 15일 오전 5시~오후 2시30분

광화문~잠실 코스, 당일 탄력적 교통통제

2.5km마다 구급차…'레이스 패트롤' 운영

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오는 15일 열리는 '서울마라톤 대회'는 광화문광장에서 출발해 숭례문, 청계천, 동대문디자인플라자, 서울어린이대공원, 서울숲 등을 지나 잠실종합운동장까지 이어지는 코스다.

13일 서울시에 따르면 대회 당일 출발지와 도착지를 제외한 구간은 오전 7시 20분부터 오후 12시 55분까지 통제되며, 구간별 상황에 따라 통제되지 않는 지점도 있을 수 있다.

주요 구간은 오전 5시부터 오후 2시 30분까지 순차적으로 교통이 제한되며, 참가자가 통과한 후에는 즉시 해제될 예정이다.

[포스터=서울시]

또 대규모 인파에 따른 안전사고를 예방하기 위해 코스 매 2.5km마다 구급차와 제세동기를 갖춘 의무요원이 배치되고, 응급키트를 휴대한 '레이스 패트롤'을 운영해 코스 전 구간의 안전을 관리한다.

서울시는 보행자 안전을 확보하기 위해 주요 교차로와 혼잡 예상 지점에 안전 인력을 배치하고, 4800여 명의 안전관리요원과 자원봉사자를 투입할 계획이다. 관계기관과 합동으로 운영본부·의료 부스도 설치해 안전한 대회 운영에 최선을 다할 방침이라고 덧붙였다.

출발지와 도착지 인근은 교통 혼잡이 예상되므로 시민들의 대중교통 이용이 적극 권장된다.

서울시는 지난 1월 '마라톤 가이드라인' 마련 이후 대회 출발 시각을 지난해보다 30분 앞당겼으며, 교통통제 해제 시간도 30분 단축했다. 대회 전 서울 모든 지역에 교통통제·안전 유의사항을 안내하는 문자도 발송할 예정이다.

QR코드 사용이 어려운 시민은 대회 사무국과 120 다산콜센터를 통해 안내받을 수 있다. 서울마라톤 관련 정보와 구간별 교통 통제는 공식 누리집에서 확인 가능하다.

김명주 관광체육국장은 "서울마라톤은 서울의 대표 명소를 세계인과 함께 달릴 수 있도록 마련된 특별한 코스"라며 "대회 당일 발생할 수 있는 일부 도로의 교통 통제에 대해 시민 여러분의 양해와 협조를 부탁드린다"고 전했다.

