부산시, 장애인시티투어 '나래버스' 정기운행 시범 추진

주요 관광지 순환 노선 점검

사회참여 확대와 접근성 개선



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 장애인의 관광 이동권 보장을 위해 장애인시티투어 '나래버스' 정기운행 시범사업을 추진한다고 13일 밝혔다.

나래버스 1호[사진=부산시] 2026.03.13

시는 지난해까지 주 2회 단체 예약제로만 운영하던 나래버스를 올해부터 개인 단위 신청이 가능하도록 제도를 개선해 이용 편의성을 높였다. 이번 정기운행은 단순한 이동 지원을 넘어 장애인이 부산 주요 관광지를 쉽게 이용하도록 돕는 보편적 관광 서비스 확대 정책의 일환이다.

나래버스는 매주 화·수요일 정기운행하며, 동부산권과 서부산권 두 코스로 나뉜다. A코스는 부산역, 유엔기념공원, 해운대해수욕장, 용두산공원을 순환하고, B코스는 부산역에서 임시수도정부청사, 태종대, 낙동강하구에코센터를 잇는다.

시는 상반기 시범운행을 통해 노선 적정성, 운영체계, 이용자 만족도를 점검해 개선 사항을 보완한 뒤 안정적인 정기운행 체계를 마련할 계획이다. 단체 중심이던 운영 방식을 개인 이용으로 확대한 만큼 장애인의 문화·여가 서비스 접근성이 크게 높아질 전망이다.

이용은 부산에 거주하는 장애인이 보호자와 함께 최대 2명까지 가능하다.

나래버스는 휠체어 탑승이 가능한 특장차 시티투어버스로, 부산시가 2023년 전국 최초로 도입했다. 2023년 1호 차량 도입 후 약 1300명이 이용했고, 2025년 2호 차량을 추가 투입해 누적 이용객 7100여 명을 기록했다. 현재 (사)부산광역시장애인총연합회가 민간 위탁 운영 중이다.

정태기 부산시 사회복지국장은 "장애인도 이동의 제약 없이 문화·여가와 관광을 누릴 권리가 있다"며 "정기운행을 통해 이동권을 확대하고 사회참여 기회를 넓혀 포용도시 부산을 실현하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com