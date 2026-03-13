완도군, 20억원 투입 '신지 명사십리 재생사업' 착수

[완도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 완도군이 대표 관광지인 신지면 명사십리 해수욕장을 대상으로 20억원을 들여 노후시설 정비와 관광환경 개선에 나선다.
군은 전남도가 주관한 '2024 노후 관광지 재생사업' 대상지로 선정됨에 따라 올해 준공을 목표로 본격적인 사업 추진에 들어갔다. 이번 사업은 2007년 관광진흥지구로 지정된 이후 노후화된 기반시설을 정비하고 차별화된 관광 콘텐츠를 도입하기 위해 추진된다.
사업비 20억원은 신지 명사십리 주출입구 인근에 바다조망 데크, 자연 친화형 포토존 설치, 노후 옹벽 정비 등에 투입된다. 또 제1주차장 앞을 포함해 3곳에 태양광 LED 종합안내판을 설치해 낮과 밤 모두 관광정보를 상시 제공한다.
이와 함께 관광 약자를 위한 무장애 관광환경 조성에도 나선다. 안내 표지판, 점자 안내판, 점자블록, 출입구 경사로 등을 정비해 누구나 편리하게 이용할 수 있는 열린 관광지로 조성할 계획이다.
군은 완도해양치유센터와 연계한 체류형 관광 콘텐츠도 개발한다. 센터 외벽과 데크로드에는 야간 조명과 미디어아트 요소를 도입해 야간 관광 볼거리를 확충할 예정이다.
