연간 3만명 찾는 '잠실파크골프장' 4~6월 운영…매월 15일 예약

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시(체육시설관리사업소)는 잠실파크골프장(송파구 잠실동)의 동절기 휴장을 끝내고 오는 4월 1일부터 6월 30일까지 운영한다고 13일 밝혔다.

잠실파크골프장은 연평균 3만 명 이상이 이용하는 명소다. 지난 2013년 잠실종합운동장 내 체육공원 일대에 조성된 이 곳은 코스 길이 총 513m, 다양한 난이도의 9홀로 구성돼 있다.

잠실파크골프장 이용객 경기 장면 [사진=서울시]

골프장 내부에는 50년 넘은 느티나무 40여 그루와 산수유·벚꽃·튤립·금낭화·구절초 등 다양한 나무와 꽃 등 조경과 쉼터, 간이 운동기구 같은 편의시설이 갖춰졌다.

이용은 오전 9시부터 오후 5시까지 가능하며, 매주 월요일과 비가 올 경우에는 휴장한다. 주중 성인 4000원, 청소년 3000원, 어린이 2000원의 사용료가 있으며, 주말에는 이보다 30% 높은 요금이 적용된다. 필요한 장비는 현장에서 대여할 수 있다. 대여료는 1000원이다.

또 매월 15일 오후 1시 30분 서울시 공공서비스예약 누리집을 통해 다음 달 이용분을 예약할 수 있다. 1인당 월 2회까지 예약이 가능하다. 예약 결제는 잠실파크골프장 본관에서 신용카드로 이루어진다.

현재 진행 중인 동남권 개발사업에 따라 잠실파크골프장은 오는 6월 30일까지 운영될 예정이며, 개발사업 상황에 따라 운영 연장 가능성도 있다. 자세한 사항은 서울시 체육시설관리사업소로 문의하면 된다.

