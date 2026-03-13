한국관광공사, '관광지 혼잡도 운영관리 매뉴얼' 발간

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 관광지 혼잡에 선제적으로 대응하고 현장 안전관리를 위해 '지속가능한 관광지 혼잡도 운영관리 매뉴얼'을 발간했다.
이번 매뉴얼에는 지자체 및 유관 기관이 관광지 혼잡도를 체계적으로 관리할 수 있도록 사전 대비부터 현장 모니터링, 사후 개선으로 이어지는 전 주기의 실무 가이드라인을 담았다.
매뉴얼은 크게 ▲기획·설계 ▲운영·대응 ▲평가·환류의 3단계로 구성됐다. ▲기획·설계 단계에서는 대상지 조사와 유형 분류, 핵심성과지표 설정, 혼잡도 사전예측, 실시간 모니터링 설정 등을 다룬다. ▲운영·대응 단계에서는 운영인력 교육, 상황실 운영, 경고 시스템 가동, 관광객 안전관리, 상황별 대응 방안 등을 제시한다. ▲평가·환류 단계에서는 결과 분석과 평가, 개선계획 수립, 사후관리 절차를 안내한다.
특히, 사전 예측·실시간 분석·영상 분석 모델을 연계한 '통합형 혼잡도 분석 체계'를 반영해 현장 여건에 맞춰 유연하게 활용할 수 있도록 했다. 아울러 KPI 예시, 대응 시나리오, 기관별 역할, 현장 체크리스트 등을 수록해 실무 활용도를 높였다. 자세한 내용은 한국관광데이터랩에서 확인할 수 있다.
관광컨설팅팀 이지은 팀장은 "이번 매뉴얼은 관광지 혼잡 관리의 전 과정을 현장에서 참고할 수 있도록 정리한 실무형 안내서"라며, "지자체 및 유관기관이 데이터 기반의 촘촘한 안전망을 구축해 주민과 관광객이 상생하는 지속가능한 관광환경을 조성하는 데 도움이 되길 바란다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com