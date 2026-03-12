한국관광공사, '2026 음식관광 활성화 정책토론회' 성황리 개최

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 12일 오전, 국회 문화체육관광위원회 정연욱, 조계원 의원이 공동 주최한 '2026 음식관광 활성화 정책토론회'에서 K-푸드 열풍을 실질적인 방한 수요로 전환하고 음식관광을 고도화하기 위한 민·관 협력 방안을 모색했다.



2026 음식관광 활성화 정책토론회 [사진=한국관광공사]

이날 행사는 전문가 주제 발표와 종합 토론으로 나뉘어 진행됐다. 동서대학교 권장욱 교수는 '음식 연계 지역관광 활성화 방안'을 주제로 발표하며, 지역 고유의 식문화를 핵심 관광 자원으로 육성하기 위한 전략을 제시했다. 공사 관광컨설팅팀은 '이색 미식관광 콘텐츠 활성화 방안'을 발표하며 외국인 관광객의 관심을 끌 수 있는 차별화된 미식 콘텐츠 발굴의 중요성을 강조했다.

이어진 토론에서는 현 한식진흥원 이사장인 경희대학교 이규민 교수가 좌장을 맡아 '한국 음식관광 글로벌 경쟁력 강화'를 주제로 심도 있는 논의를 이끌었다. 공공 부문은 ▲문체부 ▲공사 ▲부산관광공사가, 민간에서는 ▲온고푸드 ▲캐치테이블 ▲CJ제일제당 등이 패널로 참석해 외식 산업 현장의 목소리를 전달하고 여행·푸드테크·식품기업 간 시너지 창출 및 실효성 있는 정책 방향을 다각도로 논의했다.

2026 음식관광 활성화 정책토론회 [사진=한국관광공사]

공사 박성혁 사장은 "K-푸드가 핵심 관광 콘텐츠로 발전할 수 있다는 가능성을 민·관이 함께 확인했다"라며, "오늘 논의된 의견들을 적극 반영해 외국인 관광객들이 매력적으로 느낄 수 있는 미식관광 사업으로 이어지도록 노력하겠다"고 밝혔다.

정연욱 의원은 "이번 토론회에서 논의된 음식 연계 관광 활성화 방안을 지역 현장에 구체적으로 적용해 나갈 것"이라며, "부산 수영구 광안리 일대를 중심으로 음식특화거리 조성, 골목상권 살리기 등 지역 밀착형 사업을 추진해 골목 곳곳의 소상공인과 자영업자가 K-푸드 관광의 실질적 수혜자가 될 수 있도록 조병제·김태성·김보언 기초의원 등 지역 의정활동과 연계하여 광안리 상권 활성화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

jyyang@newspim.com