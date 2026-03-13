서울시 소방관·의용대원, 비번일에도 시민 안전 지켜

응급처치와 화재 초기 진압으로 큰 피해 막아

서울소방, 시민 안전문화 확산 위한 노력 강조

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시 소방재난본부(본부장 홍영근, 이하 본부)는 14일 비번일에 응급 환자를 사후 처리한 소방관과 차량 화재를 초기 진화한 의용소방대원의 미담 사례를 발표했다.

첫 번째 주인공은 서울시 은평소방서 소속 이형은 소방위(44세)이다. 그는 지난달 18일 오후 2시경 설 연휴를 맞아 인천광역시 고향집을 방문하던 중, 길에서 한 할머니가 넘어져 머리를 다치는 장면을 목격했다.

이 소방위는 즉시 환자의 상태를 확인하고 119에 신고한 뒤 구급대가 도착할 때까지 경추를 안정적으로 고정하는 응급처치를 실시했다. 또한 보호자에게도 연락해 현장을 차분히 처리했다. 당시 출동한 구급대원은 그의 빠른 판단 덕분에 환자가 안전하게 병원으로 이송될 수 있었다고 전했다.

이영휘 소방위가 쓰러진 할머니를 응급조치하고 있다. [서울소방재난본부 제공]

이 소방위는 "비번일에 고향을 방문한 날이었지만 급작스러운 상황에 몸이 먼저 반응했다"며 "이 일을 통해 국민의 생명을 지키는 소방관의 소명을 다시금 되새겼다"고 말했다.

두 번째 사례의 주인공은 서울시 은평소방서 소속 의용소방대원 김광연 홍보부장(42세)이다. 그는 지난달 12일 낮 12시경 자차로 은평구 구산동 일대를 지나다가 화물차의 적재함에서 화재가 발생하는 모습을 목격했다.

김 대원은 즉시 화물차를 갓길에 세우도록 유도한 후, 본인의 차량에 비치된 '차량용 소화기'로 초기 진화에 나섰다. 그의 신속한 조치 덕분에 화재 확산을 막을 수 있었다.

김광연 홍보부장이 화재가 발생한 차량을 발견자신의 차량에서 소화기를 가져와 진화한뒤 도착한 소방관들이 차량을 살펴보고 있다. [서울소방재난본부 제공]

현장에 출동한 은평소방서 관계자는 "힘입어 도착했을 때 화재가 상당히 진압됐다는 보고를 받았다"며 "김광연 의용소방대원의 신속한 대응 덕분에 추가 피해 없이 상황이 마무리됐다"고 설명했다.

김 대원은 "평소에는 회사에 다니지만, 지역 안전에 기여하고 싶어 의용소방대 활동을 하고 있다"며 "청결하게 비치한 소화기 덕분에 이런 기회를 갖게 되어 기쁘고, 도움이 된 것 같아 만족스럽다"고 말했다.

홍영근 서울소방재난본부장은 "비번일에도 시민의 안전을 위해 행동한 소방관과 응급 상황에 신속히 대응한 의용소방대원의 모습은 우리 사회에 큰 감동을 주고 있다"며 "서울소방은 시민과 함께 안전문화를 확산하고, 위급 상황에서 소중한 생명을 지킬 수 있도록 최선을 다할 예정"이라고 밝혔다.

jycafe@newspim.com