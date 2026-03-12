BTS 광화문 공연 당일 암표 단속 전담 경찰 56명 투입…적발 땐 바로 퇴장 조치

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연에 암표 단속 경찰 56명이 투입된다. 무료 공연 티켓이 수십만 원에 거래되는 암표 시장을 정조준한 것이다.

정부는 12일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 회의를 열고 '암표 특별단속 및 근절 방안'을 확정했다.

방탄소년단(BTS)는 오는 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)' 무대를 치른다. [사진= 뉴스핌 DB]

BTS 공연 당일인 21일 오후 2시부터 입장 종료 시까지 서울청 25명, 경찰서 31명 등 총 8개조 56명이 공연장 일대에 배치돼 현장 암표매매 단속에 나선다. 사복 경찰도 함께 운영해 암표상의 눈을 피한 단속도 병행할 방침이다.

주최 측도 자체 암표 방지 대책을 가동한다. 캡처와 재사용이 불가능한 모바일 QR코드를 입장권으로 활용하고, 전체 관객을 대상으로 신분증 본인 확인 후 훼손 시 재부착이 불가능한 팔찌를 지급한다. 화장실 출입 시에도 팔찌를 확인하고, 현장 무작위 본인 확인을 실시해 적발되면 즉시 퇴장시킨다.

경찰은 지난 10일 문화체육관광부로부터 중고거래 플랫폼에서 매크로를 이용해 암표를 거래한 것으로 의심되는 계정 4개에 대한 수사 의뢰를 받아, 다음 날인 11일 곧바로 조사에 착수했다.

◆ 매크로 조직범죄, 이미 71억 원 적발

경찰의 특별단속은 이달 3일부터 이미 시작됐다. 경기북부청은 카카오톡 오픈채팅방(참여자 1300명)을 통해 직접 개발한 매크로로 2022년 8월부터 지난해 10월까지 티켓 3만여 매를 예매한 뒤 71억 원 상당을 부정 판매한 피의자 16명을 검거했다. 채팅방 운영자, 매크로 개발자, 판매 총책이 역할을 분담한 전형적인 조직 범행이었으며 이 중 3명이 구속됐다.

온라인 단속은 시·도청 사이버수사대가 맡는다. 문체부의 모니터링 결과와 암표 신고센터를 통해 매크로 사용 의심 자료를 확보해 수사로 연결하는 구조다. 기존 텍스트 중심이던 모니터링은 이미지 내 포함된 정보까지 수집하도록 확대됐다. 문체부는 경찰청, 공정위 등이 참여하는 민관합동 암표방지협의체도 지난 5일 발족했다.

[자료= 문체부]

문체부는 암표 신고를 독려하기 위한 인센티브도 도입한다. 주요 행사 시기에 적극적으로 신고한 시민에게 문화상품권·기프티콘 등을 제공해 자발적 감시를 장려한다. 현재 공연 분야 암표 신고센터는 한국콘텐츠진흥원이, 스포츠 분야는 한국프로스포츠협회가 운영 중이다. 9월에는 신고·모니터링 시스템을 고도화한 개편 신고센터를 만든다.

정부는 법 시행 전인 상반기에도 BTS 공연 등 주요 행사를 중심으로 집중 모니터링을 이어가겠다는 방침이다.

