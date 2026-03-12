동해소방서, 민·관·군 합동 비상소화장치 교육

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해소방서는 산림화재 등 재난 상황에서 초기 대응 역량 강화를 위해 민·관·군 합동 비상소화장치 사용법 교육을 실시했다고 12일 밝혔다.
이번 교육에는 제1산악여단 간부·장병 약 100명이 참여했으며, 삼화사노인요양원 직원 등 관계기관 인력도 함께 참석해 민·관·군 협력 대응 역량을 높이는 시간을 가졌다. 교육은 산림 인접 지역에서 임무를 수행하는 군 장병들의 초기 화재 대응 능력 강화를 목표로 비상소화장치 사용 방법과 화재 초기 대응 요령을 중점적으로 진행됐다.
특히 실제 화재 상황에서 즉시 활용할 수 있도록 비상소화장치의 구조와 작동 방법, 사용 시 유의사항 등을 실습 위주로 교육해 이해도를 높였다.
정연천 동해소방서 예방총괄팀장은 "산림화재 등 대형 재난은 초기 대응이 무엇보다 중요하다"며 "군 장병 등 현장 대응 인력의 신속한 초기 대응이 산불 확산을 막는 데 중요한 역할을 하는 만큼 민·관·군 협력을 통해 재난 대응 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
동해소방서는 이번 교육을 통해 군 장병과 관계기관 간 협력 체계를 한층 공고히 하고, 재난 발생 시 신속한 초기 대응 능력 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다.
onemoregive@newspim.com