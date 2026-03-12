[프로야구] KIA, 시범경기 첫 경기서 SSG 9-4로 제압...올러 3이닝 퍼펙트

양현종 2.1이닝 4실점(3자책) 흔들

김호령 멀티 히트 활약

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 선발 애덤 올러의 퍼펙트 피칭을 내세워 2026 KBO 시범경기 개막전을 승리로 장식했다.

KIA는 12일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 시범경기 개막전에서 SSG 랜더스를 9-4로 이겼다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KIA 올러가 12일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 시범경기 SSG 랜더스와의 개막전에서 공을 던지고 있다. [사진=KIA] 2026.03.12 football1229@newspim.com

지난 시즌 연이은 주축 선수들의 부상 탓에 8위에 그쳤던 KIA는 시범경기 첫 경기에서 SSG를 잡으며 기분 좋게 출발했다.

3회까지 이어진 0의 균형은 4회에 깨졌다. 4회말 KIA는 김호령과 나성범의 안타와 김선빈의 볼넷으로 1사 만루 기회를 만들었다. 오선우가 1타점 적시 중전 안타를 치며 선제점을 올렸다. 이어진 한준수 타석에서는 베니지아노를 대신해 마운드에 오른 윤태현의 몸에 맞는 볼이 나오면서 2-0이 됐다. 박민이 땅볼로 아웃됐지만 1점을 더 추가했고, 이어진 2사 2, 3루 찬스에서 정현창이 우전 안타를 치며 주자를 모두 홈으로 불러들였다.

5-0을 만든 KIA 타선은 공격을 멈추지 않았다. 윤도현과 김호령이 연속 볼넷을 얻어 다시 만루 기회가 찾아왔다. 여기서 카스트로가 안타를 치며 두 점 더 달아났다. 이후 이창진의 볼넷과 김석환의 몸에 맞는 볼까지 더해 KIA는 8-0으로 4회를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KIA 양현종이 12일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 시범경기 개막전에서 SSG 랜더스를 상대하고 있다. [사진=KIA] 2026.03.12 football1229@newspim.com

SSG는 6회초 바뀐 투수 양현종을 공략해 4점을 얻었지만, 그 이후에 추가점을 내지 못했다. 오히려 6회말 2사 이후 박정우의 2루타와 이창진의 적시타로 KIA가 1점을 더 추가했고, 9-4가 됐다.

KIA 선발로 등판한 올러는 3이닝 무실점 완벽투를 펼쳤다. 하지만 KIA 간판투수 양현종은 2.1이닝 4피안타 4실점(3자책점)으로 흔들렸다. 대신 김시훈이 1.1이닝 무실점을 기록했고, 김범수와 정해영도 1이닝씩 무실점 투구를 하며 이날 승리를 지켰다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KIA 김호령(왼쪽)이 12일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 시범경기 SSG 랜더스와의 개막전에서 득점 이후 KIA 박민과 하이파이브하고 있다. [사진=KIA] 2026.03.12 football1229@newspim.com

타선에선 김호령이 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 터트렸다. 4회 볼넷과 연속 안타로 대량 득점에 성공하며 승기를 잡았다.

SSG의 새 외국인 투수 앤서니 베니지아노는 3.1이닝 4실점으로 아쉬운 KBO 데뷔전을 치렀다.

