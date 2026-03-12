민홍철 의원 발의 '국제물류진흥지역 특별법' 국회 본회의 통과

국토부·해수부 공동 계획 수립

김해, 플랫폼 속도 증가 예상

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 민홍철 의원(경남 김해시갑)이 대표발의한 국제물류진흥지역 지정 및 육성에 관한 특별법이 12일 국회 본회의를 통과했다.

공항·항만·철도를 연계한 국가 물류 플랫폼 구축의 핵심 법적 기반이 마련됐다는 점에서 산업계와 지역사회 관심이 쏠린다.

민홍철 더불어민주당 의원 [사진=민홍철 의원실]

이번 특별법은 공항·항만·철도가 집적된 주요 거점을 '국제물류진흥지역'으로 지정하고, 국토교통부와 해양수산부가 공동으로 10년 단위 기본계획을 수립하도록 규정했다. 규제 확인과 실증을 신속히 진행할 수 있는 '규제 샌드박스' 제도 도입, 기반시설·자금의 우선 지원 등 실질적 지원책도 담았다.

특별법 제정 과정에서는 민 의원의 지속적 설득과 조정 노력이 주효했다. 그는 법안 발의 후 관계 부처 이견을 조율하며 수차례 협의를 주도했고, 국토교통위원회 교통소위에 '원포인트 사보임'으로 참여해 법안의 시급성과 필요성을 동료 의원들에게 직접 설명했다.

이번 특별법 통과로 민 의원의 핵심 공약인 '국가스마트(동북아)물류플랫폼' 조성 사업에도 속도가 붙을 전망이다. 김해는 부산신항, 가덕도신공항, 김해공항 등 핵심 물류 인프라와 인접한 '트라이포트' 요충지로, 국제물류진흥지역 지정 시 제조·R&D가 결합된 고부가가치 산업 중심도시로 도약할 가능성이 크다.

민홍철 의원은 "특별법 통과까지 쉽지 않은 여정이었지만 김해와 대한민국 물류 산업의 경쟁력 강화를 위해 매진했다"며 "김해를 중심으로 한 국가스마트(동북아)물류플랫폼이 실현될 수 있도록 지정 절차와 예산 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

