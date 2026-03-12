정청래 "내란 티끌까지 법정 세울 것"…2차 종합특검 대응 특위 출범

"내란 청산 핵심은 국민이 납득할 수 있는 확실한 단죄"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 12일 12·3 비상계엄 사태와 윤석열 전 대통령 부부 관련 의혹 등을 규명하기 위한 '2차 종합특검 대응 특별위원회(특위)'를 출범시키며 강도 높은 진상 규명과 처벌을 강조했다.

정청래 당대표는 이날 오후 국회에서 열린 특위 출범식에 참석해 "내란 청산의 핵심은 국민이 납득할 수 있는 확실한 단죄"라며 "다시는 이 땅에서 내란과 외환의 비극을 상상할 수 없도록 내란의 티끌까지 철저히 법정에 세우겠다"고 말했다.

정 대표는 프랑스의 나치 부역자 처벌 사례를 언급하며 "프랑스는 '톨레랑스'(관용)의 나라로 불리지만 민족 반역자에게는 공소시효를 두지 않고 1980년대까지 끝까지 추적해 책임을 물었다"며 "오늘의 죄를 벌하지 않으면 내일의 범죄에 용기를 준다는 모범을 프랑스가 보여줬다"고 말했다.

이어 "반면 대한민국은 친일파 척결을 제대로 하지 못했고 반민특위 좌절로 민족의 정기와 민주주의가 왜곡되는 역사를 겪었다"며 "이제 그 고리를 끊어야 한다"고 주장했다.

정 대표는 "12월 3일 비상계엄 내란 사태 당시 국민과 시민들이 국회로 달려와 헌법을 지키려는 노력을 '빛의 혁명'으로 승화시켰고 K-민주주의의 놀라운 회복력을 보여줬다"며 "국가가 정상화되는 과정은 민주주의를 열망하는 국민들 덕분"이라고 말했다.

이어 "그러나 내란에 연루된 범죄자들과 김건희 국정농단 의혹의 진실은 아직 충분히 밝혀지지 않았고 솜방망이 처벌에 그치고 있다"며 "왜 내란을 저질렀는지, 누구와 상의해 어떤 계획으로 자행했는지 여전히 밝혀지지 않았다"고 지적했다.

정 대표는 "특위 활동을 통해 특검 수사를 입체적으로 지원하고 수사를 방해하는 어떠한 시도에도 단호히 맞서겠다"며 "법적 공백이 있다면 즉각 입법으로 뒷받침하겠다"고 강조했다.

특위 위원장을 맡은 강득구 민주당 의원도 "기존 3대 특검이 윤석열 전 대통령과 김건희 여사를 법의 심판대에 세우고 25명을 구속하고 121명을 기소했지만 국민 눈높이에는 턱없이 부족했다"며 "2차 종합특검을 통해 단 하나의 의혹도 남김없이 철저히 확인하고 강력하게 처벌해야 한다"고 주장했다.

