"中 OLED 생산능력, 2029년 한국 추월 전망"

공격적 증설로 점유율 확대…韓 투자 신중

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 중국의 유기발광다이오드(OLED) 생산능력이 빠르게 확대되면서 오는 2029년 한국을 앞지를 수 있다는 전망이 나왔다.

12일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 글로벌 디스플레이 총 생산능력은 전년 대비 약 2% 증가할 것으로 예상된다.

특히 OLED는 2025년부터 2030년까지 연평균 5% 성장할 것으로 전망됐다. 같은 기간 액정표시장치(LCD)의 연평균 성장률이 2% 수준에 그칠 것으로 예상되는 것과 비교하면 두 배 이상 높은 성장세다.

중국과 한국의 글로벌 OLED 디스플레이 생산능력 점유율. [사진=카운터리서치포인트]

다만 전체 생산능력 규모에서는 여전히 LCD 비중이 압도적이다. 카운터포인트리서치는 2030년까지 전체 디스플레이 생산능력 가운데 LCD가 약 90%를 차지할 것으로 내다봤다.

그동안 한국보다 낮았던 중국의 OLED 생산능력은 신규 투자와 증설이 이어지면서 빠르게 확대되고 있다. 카운터포인트리서치는 이러한 흐름이 이어질 경우 2029년에는 중국의 OLED 생산능력이 한국을 넘어설 것으로 전망했다.

이재호 카운터포인트리서치 연구위원은 "한국의 OLED 점유율은 2029년부터 근소한 차이로 역전될 것"이라며 "한국이 모바일, IT, TV용 OLED 생산능력을 보유하고 있지만 신규 확장성 투자는 중국에 비해 신중한 편"이라고 분석했다.

이어 "OLED의 기술력은 한국이 앞서가지만, LCD처럼 중국이 양으로 치고 올라온다면 기술 경쟁력만으로 계속 우위를 유지하는 데는 한계가 있을 것"이라며 "한국 업체들이 지속적인 개발 및 적기 투자 등으로 OLED 패권에선 밀리지 않아야 한다"고 강조했다.

